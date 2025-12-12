Obavijesti

SVI SCENARIJI MOGUĆI

Bugarski zastupnici odobrili ostavku vlade, čekaju ih izbori

Foto: STOYAN NENOV/REUTERS

Predsjednik Rumen Radev, koji je i sam pozivao vladu na ostavku, sada će najvećoj stranci u parlamentu, GERB-u, dati mandat da sastavi novu vladu

Bugarski zastupnici u petak su službeno odobrili ostavku manjinske vlade, dan nakon što je popustila pred masovnim uličnim prosvjedima i izjavila da će odstupiti, otvarajući put razgovorima o formiranju nove koalicije ili najvjerojatnije prijevremenim izborima. Vlada premijera Rosena Željakova u četvrtak je objavila da će odstupiti nakon višetjednih uličnih prosvjeda protiv državne korupcije i novog proračuna koji bi povećao doprinose za socijalno osiguranje i poreze na dividende.

Odluka dolazi samo tri tjedna prije nego što bi se crnomorska država od 6,7 milijuna stanovnika trebala pridružiti eurozoni 1. siječnja.

Svih 227 zastupnika koji su u petak prisustvovali sjednici parlamenta s 240 članova glasalo je za ostavku vlade.

Očekuje se da će kasnije u petak odobriti i revidirani proračun za 2026. u prvom čitanju.

PREMIJER DAO OSTAVKU Prosvjedi su trajali više tjedana: Pala je bugarska vlada
Prosvjedi su trajali više tjedana: Pala je bugarska vlada

Predsjednik Rumen Radev, koji je i sam pozivao vladu na ostavku, sada će najvećoj stranci u parlamentu, GERB-u, dati mandat da sastavi novu vladu. Međutim, njezin čelnik Bojko Borisov naznačio je da će odbiti mandat.

U takvom scenariju, osim ako dvije druge stranke ne prihvate mandat za formiranje vlade, Radev će imenovati privremenu administraciju i raspisati prijevremene izbore. To bi moglo vratiti Bugarsku u ciklus ponovljenih izbora ako nitko ne može formirati funkcionalnu koaliciju.

Bugarska, članica NATO-a i Europske unije, održala je sedam nacionalnih izbora u zadnje četiri godine jer uzastopne vlade nisu uspjele zadržati kontrolu nad fragmentiranim parlamentom.

