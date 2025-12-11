Prosvjedi su trajali više tjedana: Pala je bugarska vlada

Željazakov je svoju ostavku objavio u televizijskom obraćanju nekoliko minuta prije nego što je parlament trebao glasati o povjerenju vladi. To je trebalo biti šesto takvo glasanje otkako je vlada stupila na dužnost 15. siječnja ove godine. Do ostavke je došlo manje od mjesec dana prije planiranog ulaska zemlje u europodručje 1. siječnja.

Tisuće Bugara okupilo se u srijedu navečer u prosvjedu protiv manjinske vlade i, kako kažu, njezina neuspjeha u rješavanju endemske korupcije u najsiromašnijoj državi članici Europske unije.

Prosvjedi u glavnom gradu Sofiji i desecima drugih gradova diljem crnomorske zemlje najnoviji su u nizu takvih događaja u trenutku kada se Bugarska priprema za uvođenje eura 1. siječnja.

Na zgradu parlamenta u središtu Sofije prosvjednici su laserima projicirali riječi "Ostavka", "Mafija van" i "Za poštene izbore".

Prošli tjedan vlada je povukla svoj proračunski plan za 2026., prvi izrađen u eurima, zbog masovnih prosvjeda. Oporbene stranke i druge organizacije rekle su da prosvjeduju protiv planova povećanja doprinosa za socijalno osiguranje i poreza na dividende kako bi se financirala veća državna potrošnja.

Unatoč popuštanju vlade u vezi proračuna, prosvjedi su se nastavili nesmanjenom žestinom u zemlji koja je u posljednje četiri godine održala sedam nacionalnih izbora - posljednji u listopadu 2024. - usred dubokih političkih i društvenih podjela.