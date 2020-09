Bujas brani noćne klubove: 'Ili ih pustite da rade ili ih platite!'

Neka Vlada ljudima plati naknadu štete koja je napravljena. Razgovarao sam intenzivno u posljednje vrijeme s vlasnicima i oni su spremni početi raditi jer na koncu konca imaju pravo na rad, navodi Bujas

<p>Zatvorit će se preko tisuću noćnih barova i klubova, a time i 15-ak tisuća radnih mjesta, upozoravaju njihovi vlasnici u otvorenom pismu Vladi od koje traže kvalitetnija rješenja. </p><p>Uz njih je stala i udruga Glas poduzetnika. </p><p>"Udruga uvijek stoji iza mikro, malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, naših zaposlenika i sada u ovom slučaju u jednoj velikoj nepravdi koja se radi ljudima koji su ušli u velke biznise s noćnim klubovima, uložili dosta novca, svog kapitala, a donesenim mjerama su praktički dovedeni na prosjački štap. Neka Vlada ljudima plati naknadu štete koja je napravljena. Razgovarao sam intenzivno u posljednje vrijeme s vlasnicima i oni su spremni početi raditi jer na koncu konca imaju pravo na rad. Gospodo, ili ih pustite da rade ili ih platite!", rekao je Hrvoje Bujas, predsjednik Glasa poduzetnika gostujući na <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3880622/hrvoje-bujas-porucio-vladi-dovraga-slusajte-poduzetnike-mi-znamo-sto-govorimo/" target="_blank">RTL-u</a>.</p><p>Ministar Zdravko Marić prije nekoliko dana podvukao je crtu i rekao da je koronakriza državu košrala 21 milijardu kuna. No gube i poduzetnici.</p><p>"Skoro 70 posto poduzetnika ima od 30 do 100 posto gubitke. Mi tražimo tri ključne reforme - smanjivanje PDV-a horizontano svima. Sad imamo 13 i 25 posto, smanjite na 10 i 20. Porez na dohodak, čujemo da će se smanjiti, no zašto se čeka druga godina, zašto ne odmah? Porez na dobit koji se vraća, investira natrag u firmu, stvara radna mjesta, nemojte oporezivati. Dovraga, slušajte poduzetnike, mi znamo što govorimo, iza nas stoje rezultati", rekao je Bujas za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3880622/hrvoje-bujas-porucio-vladi-dovraga-slusajte-poduzetnike-mi-znamo-sto-govorimo/" target="_blank">RTL</a>.</p>