Čelnik udruge Glas poduzetnika Hrvoje Bujas gostovao je u 'Nedjeljom u 2' gdje je komentirao aktualnu situaciju s korona virusom te što mjere čine ugostiteljima.

- Kad ti posao postane ljubav, znaš da si na pravom putu. Bio sam nezadovoljan i nesretan. Sad sam se pronašao u tome i nazivam se poduzetnikom - govori Bujas te dodaje kako je velikom većinom stres.

- Kad uspijete isplatiti plaće, podijeliti božićnice, onda osjećate ekstra zadovoljstvo - dodaje te objašnjava kako nema luksuz da ne nosi posao doma.

- Normalno da vam pati privatni život, ali u kombinacijama sa stresom pati još i više - govori. Ne želi dijeliti Hrvatsku na privatni i javni sektor, već na one koji rade i oni koje ne rade.

- Postoji ljudi u javnom sektoru koji zaslužuju svaku kunu, profesori, zdravstveni djelatnici, policajci, vatrogasci. S druge strane imate izmišljena radna mjesta, kao novi savjetnik od Ćorića, koji ima 8,9 ili 10 tisuća kuna plaću. Stranački kolege, rođaci, ljubavnice, to su uhljebi - govori Bujas i naglašava koliko se ljudi uhljebilo u HRT.

Odlazak Ćorića

- Osim što čovjeka nema dana radnog staža u privatnom sektoru. Za ministra gospodarstva to je bitno, to su deseci tisuća ljudi. Od sedmog mjeseca kad je preuzeo ministarstvo, nije ostavio nikakvog traga. Dostavljamo mu čitav niz prijedloga, nismo dobili nijedan odgovor. Imamo s drugim ministrima kvalitetnu suradnju. Ćorić ne odgovara. Dođe na sastanak nakon djelomičnog lockdowna, skoro smo se dogovorili i govori ne, ne želimo pomoći putničkim agencijama. Nismo krivi za pandemiju - govori.

Kao vlasnik 'Crnog jajeta' govori kako je imao dosta veliki pad u travnju, svibnju i lipnju. Prošle godine su imali 50 milijuna kuna, naglašava kako nikome nisu ostali dužni.

- Ljudi su se prepali, ne idu u hotele. Meni je 70 posto prihoda vezeno uz turizam - rekao je.

- Moja čistačica, teta Anka rekla je da bi radila bolji posao od Ćorića - govori.

Bujas kao premijer

- Porezima su nas toliko zakačili da imamo omču oko vrata, nama treba kisik. Treba nam ukidanje velikog broja parafiskalnih nameta. Porezna reforma, reforma pravosuđa koje je rak rana društva i treće je reforma javne i lokalne samouprave po postulatima UGP-a - više rada, digitalizacija, i manji porezi. Koji su postulati ove vlade? Ostati na vlasti - govori Bujas što bi prvo napravio da postane premijer.

- Imamo oko 550 gradova, općina i županija. Zar svako selo mora biti grad, imati gradonačelnika i dva zamjenika... Ono što se stalno događa su neke reformice kozmetičkog oblika.. mi smo imali pet krugova porezne reforme, izgleda da će ih morati biti 55 da bismo mi poduzetnici vidjeli neke rezultate toga - rekao je Bujas.

Prijedlozi UGP-a

- Pokušavamo Vladi ukazati na probleme koji postoje na terenu, pad prometa i pad nezaposlenosti. Dobro je da u prvom valu mjera, konac ožujka i početak travnja, kad su mjere bile odgoda plaćanja, UGP je prvi ukazao da se ide s otpisom plus mjerama za očuvanje radnih mjesta da bi radnici ostali u svojim tvrtkama da bi dočekali da tržište profunkcionira. Upozoravali smo i da nećemo moći izdržati drugi val, te mjere u drugom valu nisu dovoljne, a pogotovo ako se ide na lockdown, tada se mora pomoći poduzetnicima ili participiranjem u prometu plus mjera očuvanja radnih mjesta. Ili to ili participiranje u fiksnim troškovima. Vlada na to nije pristala - rekao je Bujas.

Smatra da nije bilo jednog ekscesa jednog ministra Ćorića, da bi se išlo u tom smjeru.

- Mi nismo zatvorili nijedna vrata, mi smo poduzetnici, mi gradimo a ne rušimo. Mi ne želimo u petom-šestom mjesecu imati spaljenu zemlju, kad bi se sve trebalo pokrenuti. Nijedna vlada više nema opravdanja, govorili su nam da je bio rad, sad je covid. Covid vam gospodo neće biti opravdanje za nerad - poručio je.

Hrvatska gospodarska komora

- Ukidanje tih nameta je ono što tražimo od prvih dana Udruge Glasa poduzetnika. Mi smo za drakonsko rezanje parafiskalnih nameta, jer 80 posto tih nameta nema nikakvog smisla. Što se tiče HGK, ta institucija je za uhljebljivanje parapoduzetnika, ljubavnica i ostalih. Kad su pitali Luku Burilovića, šefa HGK, kolika mu je plaća, nije htio odgovoriti - govori.

Objašnjava kako više od 97 posto HGK ne želi biti članom te organizacije.

- Ova Vlada sada ima nevjerojatnu šansu. Prve vlade su imale rat, druge su ju plasirale u EU. Ova vlada dobiva velik novac iz EU, znači ova Vlada ima novac, što nije imala nijedna dosad. Mi se sada bližimo ogromnom udjelu duga u BDP-u, ali hajdemo alocirati taj novac, investirati u društvo, a ne bacati ga. Dio porezne reforme za koju se zalažem je smanjivanje PDV-a, ne samo u turizmu - mišljenja je.

Smatra kako Grčka i druge zemlje imaju puno manji PDV u turizmu.

- S manjim PDV-om ne znači da će biti manje cijene u turizmu, ali znači veće plaće u firmama koje se bave turizmom. Turizam je 25 posto hrvatskog BDP-a, to morao ozbiljno njegovati i iskoristiti - govori.

Rad u javnom sektoru

- Šest godina sam radio u APN-u. Kad sam završio fakultet, a nema što nisam radio kao student, vidio sam da postoji tada nova agencija, taj APN, direktor mi je rekao da se javim i da ću možda dobiti posao. Počeo sam kao pripravnik s najnižom plaćom, ja sve morao naučiti od nule. Imao sam kvalitetne mentore.

Nakon toga sam radio na terenu, od Vukovara do Dubrovnika, naročito na područjima od posebne skrbi. Jedan gradonačelnik mi je, kad su se radile liste, rekao da se ne uzbuđujem oko lista za smještaj u tim kućama, da nije bitno tko je prvi a tko zadnji. On je meni rekao "ako nikako, onda pošteno" i to neću nikad zaboraviti - ispričao je Bujas.

Nada se kako će Hrvatska postati društvo u kojem nije bitno jesi li Hrvat, Srbin, LGBT ili straight, već je li radiš dobro i plaćaš li poreze.

- Nemojmo biti u EU zadnja rupa na svirali kao što smo sada - rekao je.

Domovinski rat

- Bio sam spreman za rat, u Vodicama je bio jedan kamp gdje se spremala ekipa. Moj otac je otkrio moje nakane i stupio u kontakt sa zapovjednikom, koji mi je rekao da sam pametan čovjek i da bih trebao upisati fakultet. Ja sam tek kasnije shvatio da je moj otac razgovarao prije toga s njim. Je li mi sada žao? Sad mi se pruža druga šansa, kroz UGP, da pokušamo nešto promijeniti nabolje u ovom društvu. Mislim da UGP može unijeti i dašak vjere i nade da se nešto može promijeniti - rekao je te dodao kako nikad nije nikome ostao dužan. No, smatra kako njemu jesu.

- Zahvaljujući pravosuđu i ročištima koja su bila po pet, šes, sedam godina puno toga je otišlo u zastaru. Pravosuđe je rak rana našeg društva i mi tražimo kao UGP da se postave jasni rokovi - rekao je Bujas.

Propale ideje

- Daleko više ideja mi je propalo nego što je uspjelo. Ali to ne znači da neće biti novih ideja, to tako funkcionira - rekao je.

Na pitanje je li ikad dao mito kako bi dobio posao, Bujas govori da nije nikada to napravio.

- Mi ionako ne radimo s državom ili državnim institucijama, tako da nisam imao ni šanse niti bih ikad to napravio. To je jedna amoralna stvar koja se ne smije raditi. Korupcija je veliki problem društva, baš kao i siva ekonomija. Mnogo javnih tvrtki koje su na tržištu su također problem, vi naprimjer ne znate hoće li vam Pošta dostaviti paket, a dobijaju velike donacije od države. Korupcija seže od najvišeg vrha do dna. Sve se to rješava s efikasnim porezima i manjim porezima - govori.

Naglašava kako trenutno, dok je predsjednik UGP-a, nema političke ambicije, no ne odbacuje tu mogućnost u budućnosti. Dodao je kako je prosječna plaća radnika u Crnom Jajetu, oko 5500 do 6 tisuća kuna.

- Imam stan koji plaćam na kredit, stan koji mi je ostavio otac, plaća neka koja je prosječna, profit na kojeg moram platiti porez. I moji suradnici dobijaju nekakve nagrade za svoj rad izvan plaće. Kod nas u Crnom jajetu ne postoje velike razlike u plaćama, možda je to tako u nekim velikim firmama - govori.

O drugim strankama

- Simpatiziram i Most i stranku Centar i Domovinski centar i Možemo i SDP, sve one koji podržavaju naše ideje. Volio bih da to mogu reći i za HDZ. Samo Radničku frontu ne simpatiziram. U UGP-u su članovi svih stranaka - rekao je Bujas te na kraju pozvao sve poduzetnike da se učlanke u UGP, koji ne naplaćuje članarinu.