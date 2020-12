Ćorić o protestu: 'Ovo je još jedna morbidna predstava'

<p>Bio sam u svom uredu u Vukovarskoj ulici, ali se nisam vidio s njima. Nisam imao tu potrebu, jer je sama ta inicijativa potpuno promašena, rekao je ministar gospodarstva Tomislav Ćorić za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a583997/Egzaltiranost-Bujasa-je-uvjetovana-cinjenicom-da-se-netko-s-njim-ne-slaze.html" target="_blank">N1 </a>povodom današnjeg protesta dijela ugostitelja i poduzetnika u Zagrebu</p><p>Ćorić kaže da njegova izjava da 'neće baš svi propasti', nije točna:</p><p>- Predlažem vama i svima koje zanima, da se o tome informiraju, svih mojih riječi koje su izrečene otkad sam ministar gospodarstva.</p><p>- Na sastanku poduzetnika i predstavnika Vlade prije 10-ak dana, među ostalim je bila riječ i o PDV-u. Problem gospodina Bujasa i njegove sljedbe je što oni ne žele čuti artikulirana promišljanja koja nisu na tragu njihovih. Ja kao ministar gospodarstva ne mogu govoriti ono što gospodin Bujas ili netko od ljudi koji se s njim u medijskom prostoru promoviraju, žele čuti - rekao je i potom stao nabrajati koje je mjere Vlada poduzela prema poduzetnicima:</p><p>- Asistirali smo pogođenim sektorima kroz sufinanciranje plaća, namirenje njihove likvidnosti kroz covid-19 kredite i u ovoj fazi namirenje troškova ovisno o padu prometa.</p><p>Predstavnici HUP-a nisu izašli sretni sa sastanka s predstavnicima i Vladom.</p><p>- Ne možete biti sretni kad ste suočeni s najvećim egzogenim šokom u novijoj hrvatskoj povijesti, nikad nismo imali situaciju da su cijeli sektori u pojedinim razdobljima u cijelosti bili ugašeni. Ako u takvim situacijama kao poslodavac ne možete funkcionirati, a ne mogu iz opravdanih razloga, naravno da nećete biti sretni niti jednom mjerom koja ide za namirenjem dijela vaše aktivnosti koja je propuštena - objašnjava Ćorić.</p><p>- Ne možete očekivati da netko iz Vlade reagira temeljem nečijih očekivanja onako kako on hoće - dodao je i nastavio:</p><p>- Egalitarnost gospodina Bujasa je uvjetovana činjenicom da se netko s njime ne slaže - rekao je i dodao:</p><p>- Nije riječ samo o meni nego o nizu ekonomista u Hrvatskoj. Drugo, on želi zauzeti još djelić medijskog prostora, što je danas uspio, tako da medijsku scenu u Hrvatskoj pretvara u cirkus.</p><p>- Likovi poput Bujasa, koji zbog samopromocije uzurpiraju javni prostor, nakon svega što je poduzeto od strane države, ne zaslužuju nikakav komentar - ustvrdio je ministar.</p><p>Ćorić je dalje rekao da smatra da su Vladine mjere adekvatne i pravodobne, da je Vladi od početka primarna zaštita zdravlja građana i zaštita radnih mjesta.</p><p>- Prema podacima od petka, imamo 156.000 nezaposlenih u Hrvatskoj - kazao je konstatirajući da se nezaposlenost nije povećala.</p><p>Naveo je mjere pomoći poduzetnicima; naknada plaća od 4000 kuna plus doprinosi, krediti za likvidnost, što je, rekao je, iskoristilo više od 2600 subjekata, kao i to da sad slijedi još 1,3 milijardi kuna kredita za likvidnost.</p><p>- Što još to treba učiniti da bi netko iz Udruge Glas poduzetnika bio sretan!? - pitao je.</p><p>- Način na koji se pristupa ovom problemu, u situaciji kad na dnevnoj razini tisuće oboljelih i desetke preminulih naših građana, morbidan. Paljenje svijeća, stavljanje vijenaca u situaciji kad Republika Hrvatska tijekom 2020. 10 milijardi kuna uputila poduzetničkom sektoru, na taj način reagirati može samo netko tko želi odraditi jednu morbidnu predstavu. To se danas dogodilo, dogodilo se neki dan - oštro je optužio udrugu koju proziva.</p><p>Za novi paket kredita za likvidnost tvrtki, rekao je da će Porezna uprava "vrlo brzo izaći s uvjetima i idejom kako prići tom problemu". </p><p>Rekao je da će se ići tako da poduzetnici prilažu račune, pa što im promet bude niži, niže će im biti i obveze, a kao vrlo skoro najavio je:</p><p>- Što je umanjenje prometa veće, proporcionalno će im se namirivati dio fiksnih troškova... Za 90 posto pada prometa, bit će im kompenzirano svih 100 posto fiksnih troškova.</p><p> </p>