Bujice u SAD-u: U 4 sata palo kiše koliko padne u 4 mjeseca!

<p>Uragan Sally jučer je pogodio obalu Alabame, a stigao je s Meksičkog zaljeva kao uragan druge kategorije.</p><p>Uz sve to, donio je velike poplave, a meteorološki podaci s granice Floride i Alabame pokazuju da je u četiri sata palo kiše koliko inače padne u četiri mjeseca.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Vjetrovi su puhali 165 kilometara na sat. Sally je zahvatio kopno u Gulf Shoresu u Alabami i kretao se prema granici Alabame i Floride brzinom od 5 km/h.</p><p>Lokalne vlasti saveznih država juga pozvale su stanovnike nižih područja da se sklone od vjetrova i kiše. </p><p>Thomasu Harmsu polagani dolazak uragana Sally oživio je uspomene iz djetinjstva na prošle oluje. Kao dijete išao je s djedom dočekivati oluje i gledati kako se valovi zalijeću u općinski mol Fairhope, a sad je isto učinio i sa svojim sinom.</p><p>- To na neki način malo uklanja strah i pomaže vam razumjeti i opasnosti. To sam nekako prenosio sinu čineći isto kao nekad - rekao je Harms. Drugi su mu se pridružili na molu kako bi pratili oluju koja dolazi.</p><p>U okrugu Escambia, koji uključuje Pensacolu, najmanje 377 ljudi spašeno je iz poplavljenih četvrti.</p><p>Očekuje se da će šteta doseći između dvije i tri milijarde dolara, rekao je Chuck Watson iz centra Enki Research, koji prati tropske oluje i predviđa troškove njihove štete.</p>