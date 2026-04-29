Buknuo požar na Braču

Požar u predjelu naselja Ložišća na Braču, koji je planuo u poslijepodnevnim satima, gase 33 vatrogasca, izvijestili su u srijedu navečer iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra u Splitu, dodavši kako nisu ugrožene kuće.

"Dojava o požaru zaprimljena oko 14.30. Do prvih večernjih sati 33 vatrogasca i 14 vozila nisu ga stavili pod kontrolu niti je lokaliziran, a izgorjelo je oko šest hektara niskog raslinja, šume i makije", rekli su Hini u Vatrogasnom centru.

Dodali su da vatra ne ugrožava kuće niti stambene objekte u naselju Ložišća.