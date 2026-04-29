UBOJSTVO U MEDIKI

Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'

Piše Helena Tkalčević,
Sonji Hranjec sude zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine

Sonja nije nikada nikoga fizički napala, no bila je jako verbalno agresivna pa sam je se bojala. Nikada ju, međutim, nisam prijavila policiji, ispričala je svjedokinja Sara E. na suđenju Sonji Hranjec (36) za ubojstvo Vedrana Gračana (43) u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine.

Optužnica je tereti da je 27. srpnja 2025. oko 13.20 ušla u Gračanovu sobu te mu nožem zadala čak devet ubodnih rana od kojih je preminuo. Ona tvrdi da nije kriva, a u pozivu policiji nakon događaja rekla je da je Vedran nju napao.

Na Županijskom sudu u Zagrebu saslušano je troje svjedoka koji su opisivali loše odnose između Sonje i žrtve.

- Neko vrijeme sam boravila u Mediki, no kada su krenuli Sonjini ispadi nisam više dolazila. I Vedran je sve manje bio u svojoj sobi, jer mu je Sonja isključivala struju i vrijeđala ga. I mene je vrijeđala - rekla je Sara.

UBOJSTVO U MEDIKI Izbola je Vedrana devet puta, tvrdi da nije kriva: 'Halo, napao me, probola sam ga nožem'
Kazala je i da je Udruga Attack za koju je radila Sonja Hranjec htjela izbaciti Gračana iz sobe u Mediki. Hranjec tvrdi da je Gračan u Mediki imao ilegalnu pizzeriju, da je planirao uzurpirati prostor i da je zbog njega dolazila policija, no svjedoci o tome nisu imali konkretnijih saznanja.

- Vedran mi je jednom javio da mu je Sonja razbila prozor. Savjetovala sam mu da ne poduzima ništa i da pričeka da Sonja prebaci fokus na nekog drugog. On mi je rekao da će ipak pozvati policiju - kazala je svjedokinja.

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je su?enje Sonji Hranjec za ubojstvo
Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Sonji Hranjec za ubojstvo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Svjedoci Nikola M. i Jelena C. koristili su prostorije Medike za svoj rad. Nikola je ispričao da mu je Gračan bio prijatelj i da zna da je imao neke konflikte, no nije znao s kim točno. Mediku je napustio nakon zagrebačkog potresa 2020. te je dolazio povremeno. Jelena C. za probleme između njih dvoje čula je samo od drugih, a nije znala ni zbog čega je policija dolazila u Mediku.

- Umrijet ću ako se ovako nastavi. Je li vam to u interesu? - požalila se Hranjec sudskom vijeću na uvjete u istražnom zatvoru. Tvrdi da joj se narušava zdravlje, uskraćuje hormonalna terapija dok je u tranziciji spola, a ne može ni popraviti zub jer je zubar na godišnjem odmoru. Na uvjete u Remetincu žalila se i na prošlom ročištu. 

HRANJEC SE ŽALILA NA ZATVOR Stigla je optužnica za ubojstvo u Mediki: Napala ga je s leđa
- Devet mjeseci sam sama u ćeliji, tražim premještaj. Slala sam zahtjev za sudskom zaštitom, odbijen je. Sve je u spisu - kazala je predsjedniku sudskog vijeća.

Tada su se u sudnici slušale i snimke poziva koje je Hranjec kobnog poslijepodneva uputila policiji i Hitnoj pomoći.

- Halo, napao me bio Vedran, napao me, mislim da sam ga ubila - čuje se kako 27. srpnja 2025. u 13.27 sati Hranjec govori operateru koji se javio na poziv na broj 192. 

Kako je Sonja, evidentno, bila vrlo uzbuđena, govori poprilično nerazumljivo pa joj operater odgovara da je ne razumije i moli je da ponovi zbog čega zove.

- Medika, Pierottijeva 11, sad su vaši bili. Napao me Vedran, uzela sam nož i probola ga. Dajte pozovite i Hitnu pomoć - govori Hranjec i ponavlja adresu gdje treba doći.

POZADINA UBOJSTVA Prijatelji ubijenog Vedrana: 'To godinu dana traje, svi su znali!' Izvor: 'On se borio protiv droge'
Odmah potom zove i Hitnu pomoć.

- Molim vas hitno u Pierottijevu 11. Napao me lik, branila sam se - govori operateru Nastavnog zavoda za Hitnu medicinu Grada Zagreba.

Na Županijskom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje Sonji Hranjec za ubojstvo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Je li živ? - zanima operatera.

 - Ne znam - odgovara mu Hranjec. 

Sudsko vijeće usvojilo je i većinu dokaznih prijedloga obrane i tužiteljstva pa će se tako na sudu neposredno ispitati vještaci sudske medicine, vještak za tekstilna vlakna, biološka vještakinja, vještakinja za mehanoskopiju kao i vještaci koji su izradili psihijatrijsko vještačenje i zaključili da je Hranjec u vrijeme zločina bila smanjeno ubrojiva.

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'
MINISTARSTVO OBJAVILO UPUTE

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'

Nasljednici mogu nastaviti postupak za inkluzivni dodatak koji su započeli preminuli članovi njihove obitelji. Dodatak iznosi od 138 do 720 eura
Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira
NOVI DETALJI AFERE

Novo muljanje u Judo savezu: Stare račune prikazali državi kao novi trošak novog turnira

Sportaši su platili smješta preko svojih inozemnih saveza, a onda ga je platila i država • Stare račune s Europskog prvenstva naplatili državi na novom turniru • Ministarstvo obavilo kontrolu i malo toga im je sporno
Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'
MEGAPROJEKT U TOPUSKOM

Bili smo u Topuskom, gdje stiže AI centar od 50 mlrd. €! 'Mene zanima što je s mojim pčelama'

Tvrtka Pantheon AI planira gradnju najvećeg europskog podatkovnog centra u Europi. Građani su u strahu, stručnjaci skeptični...

