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GORI PODRUČJE NEREŽIŠĆA

BUKTINJA NA BRAČU U gašenju pomaže i Air Tractor...

Piše Iva Tomas,
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BUKTINJA NA BRAČU U gašenju pomaže i Air Tractor...
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Jedan Air Tractor preusmjeren je s požarišta u Zadru na požarište na Braču

Na području Nerežišća na otoku Braču izbio je požar. Vatrogasci su na terenu, a gašenje je u tijeku. U gašenju požara pomaže i jedan Air Tractor.

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- PP avioni, 2 AirTractora AT-802 preusmjereni su s požarišta Zadar-Bokanjac i 1 AirTractor AT-802 sa protupožarnog izviđanja na požarište Brač-Nerežišća, Splitsko-dalmatinska županija - objavio je MORH.

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