BUKTINJA NA BRAČU U gašenju pomaže i Air Tractor...

Na području Nerežišća na otoku Braču izbio je požar. Vatrogasci su na terenu, a gašenje je u tijeku. U gašenju požara pomaže i jedan Air Tractor.

ℹ️ PP avioni 2️⃣ AirTractora AT-802 preusmjereni su s 🔥 Zadar-Bokanjac i 1️⃣ AirTractor AT-802 sa protupožarnog izviđanja na 🔥 Brač-Nerežišća, Splitsko-dalmatinska županija❗️ pic.twitter.com/QMaHA2ViiH — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) September 7, 2026

- PP avioni, 2 AirTractora AT-802 preusmjereni su s požarišta Zadar-Bokanjac i 1 AirTractor AT-802 sa protupožarnog izviđanja na požarište Brač-Nerežišća, Splitsko-dalmatinska županija - objavio je MORH.