Buktinja u Zagrebu: 'Nije nam ostalo ništa osim odjeće koju smo nosili. Ovo nas je dotuklo'

Bio sam u takvom stanju šoka da sam utrčao u vatru da spasim sina, a on je cijelo vrijeme bio vani, uz mene. Vatra je bila toliko jaka da mi je spalila kosu i dio lica, no nasreću, prošao sam bez većih ozljeda, priča nam potreseni Mladen Legac (64) iz Zagreba. Njemu je u subotu popodne izgorjela kuća u ulici Barutanski jarak, u kojoj je živio sa sinom Markom (37). Marko ima Downov sindrom, a s njima je privremeno živio Mladenov mlađi sin Vedran (32). Nasreću, svi su u trenutku požara bili izvan kuće.

- Marko i ja bili smo kod susjede na rođendanu, a Vedran je nešto radio u vrtu. On je prvi vidio vatru i otrčao po mene. Kad smo došli, bilo je već kasno, a meni je, ne znam zašto, u glavi bilo da je Vedran u kući, pa sam utrčao da ga spasim - priča nam Mladen dodajući kako je bio u stanju šoka. Cijelo potkrovlje kuće u kojoj su bile njihove sobe potpuno je izgorjelo, a prizemlje kuće morat će ponovno obnavljati.

- Ne znam odakle krenuti, ne spavam već dva dana. Sve naše stvari, sve uspomene, nestale. Prije dvije godine potpuno sam renovirao prizemlje, od poda do stropa, sad je sve natopljeno vodom - priča.

Mladen je po struci električar, sa strujom radi gotovo 40 godina, te je gotovo siguran da je do požara došlo zbog kratkog spoja na priključku struje. No sad ga više brine kako će sebi i sinu s Downom ponovno sagraditi krov nad glavom.

- Nezaposlen sam više od sedam godina. Pokušavao sam pronaći posao, no kad vide moje godine, nitko me ne želi primiti, bez obzira na iskustvo koje imam. Postavljao sam struju stotinama ljudi, radio u nekoliko firmi... Primam doplatak od 830 kuna i 1700 kuna invalidnine, a nešto odradim i sa strane. Preživljavali smo, no ovo sad nas je dotuklo - priča nam tužno.

- Marko i ja ostali smo doslovce u gaćama. Sreća pa imam prijatelje, koji su mi donijeli ponešto stvari. I susjeda nam je ponudila da budemo kod nje neko vrijeme, no ne možemo vječno - kaže Mladen, koji je izuzetno zahvalan svima koji su mu pritekli u pomoć. Nekoliko njih i danas je kod njega kako bi sanirali potkrovlje i postavili najlon koji bi ostatak kuće zaštitio od vremenskih nepogoda.

- Prvo moramo sanirati krov, a poslije sve ostalo. Jako mi je teško i zbog Marka, jučer se rasplakao kad je vidio kuću, a navečer me barem 10 puta pitao kad će ponovno spavati u svom krevetu - kaže.

Mladenu se može pomoći na broj računa HR6623900013500136498 u HPB-u ili ga kontaktirati na broj: 091/558-0899.

