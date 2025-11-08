Bulj brani maskirane tipove: 'Ne pišu zašto se se okupili...'

Obavijesti

Split: Miro Bulj održao konferenciju za medije | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Pupovac večeras otvara izložbu posvećenu jednom od ljudi čije su ideje dovele do smrti tisuća naših branitelja, među njima i heroja poput Jeana-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara, tvrdi Bulj

"Svi mediji danas pišu o 'huliganima' koji su se okupili ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu. Ali nitko ne piše zbog čega su se okupili. Nitko ne spominje čija se ostavština u sklopu izložbe ondje trebala predstaviti. Izložba je to ostavštine Dejana Medakovića, jednog od 16 članova radne grupe Srpske akademije nauka i umetnosti koja je 1986. izradila zloglasni Memorandum SANU, idejni temelj velikosrpske politike koja je pokrenula agresiju na Hrvatsku", poručio je  Miro Bulj na Facebooku. Dodao je kako se izložba održava pod pokroviteljstvom i uz financiranje Vlade Andreja Plenkovića.

"Pupovac večeras otvara izložbu posvećenu jednom od ljudi čije su ideje dovele do smrti tisuća naših branitelja, među njima i heroja poput Jeana-Michela Nicoliera i Zorislava Gašpara, koje smo upravo ispratili na vječni počinak", naveo je sinjski gradonačelnik. Bulj se osvrnuo i na medijsko izvještavanje te financiranje drugih projekata od strane države. "I dok se ti isti mediji zgražaju nad navijačima koji su došli reći da ne pristaju na poniženje, nitko ne pita zašto hrvatska Vlada i Ministarstvo kulture obilno financiraju one koji otvoreno vrijeđaju hrvatske svetinje od Novosti, preko Prosvjete koja je u manastiru Krka uoči Uskrsa pjevala 'Sini jarko sunce sa Kosova', pjesmu koja svojata Dubrovnik i Knin pa do ovakvih događanja gdje se slavi ostavština onih koji su suautori monstruoznih zločinačkih dokumenata", naveo je.

Za kraj, prosvjednicima je poručio da svoju energiju usmjere na drugu adresu. "Ako navijači već trebaju prosvjedovati, neka to bude pred Vladom na Markovu trgu i pred Ministarstvom kulture. Jer sve protuhrvatsko danas financiraju oni koji se predstavljaju kao domoljubi, a zapravo su anacionalni izdajnici i lopine koje zanima samo vlastiti interes i ostvarenje osobnih ambicija", zaključio je Bulj.

