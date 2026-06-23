DADILJA PRIMIJETILA Ubojica iz Ribnikara lažirao bolest zbog škole. Otkrili što je mami slao

Viši sud u Beogradu u četvrtak je na ponovljenom suđenju izrekao presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dječaka koji je 3. svibnja 2023. počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar". Oboje su osuđeni na zatvorske kazne. Vladimir Kecmanović osuđen je na 14 godina i šest mjeseci zatvora, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora. Predsjednik sudskog vijeća Dragan Martinović u obrazloženju presude iznio je niz detalja o ponašanju dječaka prije zločina. Posebno se osvrnuo na njegove izostanke iz škole, piše Blic.hr.

Kako je rekao sudac, dječak je imao 211 izostanaka u 47 dana, i to od ukupno 137 radnih dana.

- U pisanoj dokumentaciji ne navodi se da je u sedmom razredu imao koronu. Sam je rekao da je jednom bio prehlađen, a da se ostalih puta pravio da je bolestan - rekao je sudac Martinović. Dodao je i da je dadilja dječaka posvjedočila kako je pomislila da on možda izbjegava odlazak u školu. Sudac je zatim citirao poruke koje je majka Miljana Kecmanović slala sinu krajem veljače i početkom ožujka 2023. godine.

Beograd: Otac osuđen na 14,5 godina, majka na gotovo tri zbog masakra u školi | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

- Miljana Kecmanović mu je 27. veljače 2023. slala poruke da se spremi za školu, da je nemoguće da se osjeća malaksalo, da bolest traje nekoliko dana, da nema pravo više sjediti kod kuće i da je škola obavezna - rekao je sudac. Početkom ožujka, dodao je, pitala ga je je li se spremio za školu, govorila mu da mora otići i nadoknaditi izgubljeno gradivo te da ne može sam odlučivati hoće li ići u školu ili neće.

Foto: Morana Ćosić/24sata

- Sud je utvrdio da je nemoguće da je dadilja primijetila kako dječak izbjegava školu, a da to nisu primijetili roditelji s tolikim životnim i radnim iskustvom - rekao je Martinović. Sud je, kako je pojasnio, uzeo u obzir i činjenicu da su izostanke opravdavali roditelji, ali i klinika u kojoj je Vladimir Kecmanović zaposlen. U obrazloženju se spominjalo i dječakovo spavanje, odnosno poremećen ritam.

- Naveo je u svom iskazu da se često događalo da ostane budan do jutra, da legne oko 5.30 sati, kada je zaspao i 3. svibnja 2023. godine. Roditelji nisu uočili ni taj problem - rekao je sudac. Zaključio je kako iz svega proizlazi da je dječak često neopravdano izostajao iz škole te da je imao znatno skraćeno vrijeme spavanja.

Foto: Morana Ćosić/24sata

Nakon presude oglasio se i glavni javni tužitelj Višeg javnog tužiteljstva u Beogradu Nenad Stefanović. Najavio je da će tužiteljstvo uložiti žalbu na visinu izrečenih kazni.

Masakr u OŠ "Vladislav Ribnikar" trajao je, prema ranijim nalazima, dvije minute i jednu sekundu. Dječak je od prvog hica koji je ispalio u zaštitara Dragana do izlaska kroz prozor škole ispalio 66 hitaca. Vještačenjem je utvrđeno da je žrtve pogodio u 75 posto slučajeva. Dječak je tijekom postupka ispričao da je dva ili tri tjedna prije masakra odlučio što će učiniti i počeo planirati napad. Za radnim stolom napisao je popis djece i nacrtao skicu škole. Taj je papir držao u ladici.

Foto: Morana Ćosić/24sata

Pretraživao je i pojmove poput antisocijalnog ponašanja kod djece, psihopatije, antisocijalnog poremećaja ličnosti, smrtne kazne u Srbiji, razlika između psihopata i "normalnih ljudi", ali i stranice proizvođača oružja.

Na izricanju presude izneseno je i da je majka dječaku poslala poruku samo dvije minute prije nego što je ušao u hodnik škole.

Beograd: Otac osuđen na 14,5 godina, majka na gotovo tri zbog masakra u školi | Foto: M.M./ATAImages/PIXSELL

Ovo je ponovljeno suđenje jer je Apelacijski sud u Beogradu ranije ukinuo najveći dio prve presude roditeljima dječaka ubojice. Kao razlog su naveli bitne povrede postupka, odnosno da su dijelovi obrazloženja bili nejasni i proturječni u odnosu na osuđujući dio presude za Vladimira i Miljanu Kecmanović.