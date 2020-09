Bulj ogorčen zbog izmjena Zakona: Gdje ćete odlučivati o koncesijama, valjda u klubu?

Oporba je na izmjene Zakona o koncesijama podnijela amandmane, ali vladajući su ih odbili što je izazvalo žestoke kritike. Oporba upozorava da se izmjenama razvlašćuje Sabor u odlučivanju ukidanja koncesija

<p>Saborski zastupnici u petak su izglasali po hitnom postupku izmjene Zakona o koncesijama, kojim se taj Zakon usklađuje s europskom direktivom o koncesijama te otklanjaju manjkavosti na koje je opomenula Europska komisija. Izmjene je podržalo 85 zastupnika, 13 ih je bilo suzdržanih, a 22 protiv. </p><p>Ovim izmjenama mijenja se definicija gospodarskog subjekta, preciziraju se odredbe o sukobu interesa osoba uključenih u postupak davanja koncesije, kao i svih koji mogu utjecati na tijek postupka davanja koncesija. Preciznije se određuju i ostali razlozi isključenja gospodarskog subjekta, odnosno slučajeva u kojima davatelj koncesije može isključiti gospodarski subjekt iz postupka davanja koncesije te se detaljnije određuju i načini izračuna nove procjene vrijednosti koncesije prilikom izmjena ugovora o koncesiji te se dorađuju odredbe o založnom pravu.</p><p>Omogućuje se i podugovaranje, koje je propisano liberalnije na način da uvjeti za podugovaranje više nisu zakonski propisani već su prepušteni slobodnim tržišnim uvjetima.</p><p>Ovim izmjenama usprotivila se oporba, najglasnije Most i Zeleno-lijevi blok, istaknuvši da se iza usklađenja s europskim preporukama krije liberalizacija sustava koncesija i razvlašćuje Sabor da odlučuje o ukidanju dugoročnih koncesija koje nisu u javnom interesu. Na Zakon su podnijeli i amandmane, ali vladajući su ih sve odbili.</p><p>Mostov <strong>Miro Bulj</strong> upitao je vladajuće hoće li o koncesijama odlučivati u 'klubu' poput onoga <strong>Dragana Kovačevića.</strong></p><p>- Ovo je jedan od najsramotnijih zakona - poručio je Bulj upitavši tko će, ako ne Sabor, odlučivati o koncesijama za ključne resurse poput pomorskog dobra, poljoprivrednog zemljišta, energetike.</p><p>- Razvlašćujete zastupnike, a gdje ćete onda odlučivati o koncesijama, valjda u klubovima šefova javnih tvrtki. Valjda ste i ovaj Zakon tamo donijeli, u klubu Dragana Kovačevića. Tamo ćete odlučivati s Mesićem, Milanovićem, s kime - upitao je Bulj. </p><p>Klub zeleno-lijeve koalicije predložio je pet amandmana, među kojima i onaj da se strateškim interesom smatra i infrastruktura i upravljanje infrastrukturom za obnovljive izvore energije.</p><p>- Neki od tih amandmana ključni su za parlamentarnu kontrolu strateških interesa RH, kao što su proglašenje strateškim interesom proizvodnja i distribucija električne energije iz obnovljivih izvora, znamo zašto je to važno, imali smo aferu, raspravljamo još uvijek o njoj. Ako želimo povećati udio obnovljivih izvora energije, tada nema razloga da to ne napravimo - istaknula je <strong>Sandra Benčić</strong> dodavši kako Vlada pokazuje da ne razumije ili da ne želi zaštititi postrojenja za obnovljive izvore energije, tko zna iz kojeg razloga.</p><p>Vladin predstavnik Zdravko Zrinušić naglasio je da su zakonska rješenja dobra, usklađena s europskom direktivom te je odbio oporbene amandmane.</p><p>U drugo saborsko čitanje poslan je i zakonski prijedlog da se osnuje Sveučilište obrane i nacionalne sigurnosti, koji je izazvao dosta kritika od strane oporbe, a SDP predložio da se i povuče iz procedure ustvrdivši da je protuustavan i protuzakonit.</p>