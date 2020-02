Bulj Pupovcu: Pa četnik Vučić i Šešelj naštetili su Srbima u RH

Saborska rasprava o prijedlogu zakona koji uređuje popis stanovništva koji će se provesti iduće godine, prerasla je u srijedu u međusobne uvrede i prozivke dijela zastupnika, pa su neki klubovi zaprijetili kako će razmisliti hoće li i dalje sudjelovati u njoj.

Hrvoja Zekanovića (Hrast) i Miru Bulja (Most) zasmetao je dio rasprave Milorada Pupovca (SDSS) u kojoj je istaknuo kako "nam je veoma stalo" da popis stanovništva ne pokaže drastičan pad kako pripadnika nacionalnih manjina, tako i većinskog naroda i da za to postoje dvije pretpostavke, kratkoročna i dugoročna.

- Dugoročno gledano je da se okanemo politika koje najviše donose poremećaje gubitka u stanovništvu, a to su ratovi i da se usmjerimo na drugi faktor koji utječe na to, a to je ekonomija - rekao je Pupovac.

Naglasio je i kako su tolerancija i informiranost pretpostavka da popis prođe kako valja.

- Zanimljivo je kako Pupovac zapomaže da se trebamo okaniti ratova - kazao je Zekanović, istaknuvši kako su Hrvati u "zadnjem i svim ostalim ratovima" bili ti koji su napadani.

- Upravo su pripadnici vašeg naroda uzrokovali rat na našem prostoru - rekao je Pupovcu, pozivajući ga da se "pobrine da za vrijeme popisa, sva njegova ekipica koja je nakon Oluje pobjegla u Srbiju", dođe u Knin i lažno se prijavi te bude evidentirana po popisu stanovništva.

Predložio je i da se u popis uvede i pitanje 'jesam li sudjelovao u agresiji na domovinu Hrvatsku'?

I Bulj poručuje kako hrvatski narod nije kriv za ratovanje.

- To recite Vučiću, četniku, koji je sa Šešeljom haračio i radio velike štete, vašem narodu, srpskom narodu u Hrvatskoj - rekao je Pupovcu.

SDSS-ov zastupnik traži stanku kako bi njegov Klub razmislio može li dalje sudjelovati u raspravi jer je "zapljusnut dubokoumnošću nekih kolega, onih koji ne vide koliko ta dubokoumnost i originalnost utječu na to što u ovoj zemlji ima sve manje Hrvata, Srba, ali i svih drugih".

Zekanović i Bulj mu poručuju kako je zaboravio da je u vladajućoj koaliciji i da je kao takav odgovoran za sadašnju demografsku situaciju.

I Nenad Stazić (SDP) traži stanku kako bi se njegov klub vidio kako nastaviti raspravu. Kad se u Saboru dozvoljava da se vrijeđaju pripadnici srpske nacionalne manjine i ako će to određivati ton ove rasprave, onda je svaka rasprava u zakonu potpuno besmislena, rekao je Stazić.

Nikola Grmoja (Most) uzvraća mu da "laže", jer nitko nije vrijeđao pripadnike srpske manjine. Mnogi od njih sudjelovali su u obrani Hrvatske, naši su sugrađani koje poštujemo, pa objede i laži koje su iznesene ovdje, svakako treba sankcionirati, rekao je Grmoja.