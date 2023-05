Bulj rekorder po kaznama: 'Ne dolazimo u Sabor slušati Bečku filharmoniju, HDZ nas ušutkuje'

Ma hajde, pređem 400 kilometara da dođem iz Sinja u Sabor i onda me izbace kao psa. Narod me birao takvog kakav sam i dolazim u Sabor raspravljati, govoriti u njihovo ime, zato su me i poslali tamo, ali mi vitez jeruzalemskog groba Reiner i Jandroković ne daju, govori nam Mostov saborski zastupnik Miro Bulj, inače rekorder ovog 10. saziva po dobivenim kaznama za vrijeme sjednica.