Bulj se uznemirio uočivši čudne (čitaj srpske) opanke. A što on obuva kao alkarski momak?

U Zagrebu je nedavno održana izložba fotografija "Susret na Tromeđi" Inije Herenčić, nastala u produkciji Srpskog narodnog vijeća. Riječ je o izložbi koja se inicijalno trebala održati prošle godine u Sinju, ali je odlukom Mostovca Mire Bulja, sinjskoga gradonačelnika, zabranjena. Događaj je to koji je izazvao brojne polemike i osude, uključujući i onu Nine Obuljen Koržinek, ministrice kulture i medija, ali on nije prvi takav slučaj u Hrvatskoj, gdje se politika umiješala tako da zaustavi, odgodi ili osudi neki kulturni događaj, a ako to ne bi učinila politika, onda su glavnu riječ imale braniteljske udruge kao tumači što jest, a što nije dopušteno u društvu u kojemu živimo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+