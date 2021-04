Radnici Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška trebali bi odgovoriti na osnovu kriterija su odlučili uzeti dijete iz udomiteljskih obitelji i vratiti je biološkoj obitelji te koji su to bolji uvjeti i roditeljske kompetencije koje su dovele do toga.

Rekla je to Gordana Buljan Flander, ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, u razgovoru za Novu TV.

Pita gdje su bili drugi stručnjaci, misleći na one iz zdravstva, školstva, predškolskog obrazovanja koji moraju propitivati uvjete u kojima djeca žive i žurno reagirati na bilo koji oblik ili sumnju na zlostavljanje.

Poručila je da, iako je djeci mjesto u obitelji, to se ne odnosi na obitelji u kojima je prisutno zlostavljanje.

- Zlostavljana djeca su u obitelji najnesigurnija i njima je tamo apsolutno najrizičnije mjesto i opasno po život - rekla je i dodala da se zbog predrasuda smatra da su prava roditelja veća od prava djece.

- Kao da smatramo da kad roditelj postane roditelj, on postane i vlasnik djeteta i onda mu treba dijete vratiti pod bilo koju cijenu - rekla je. Pita se i zašto nije ovdje započet i postupak udomiteljskog prava.

Govoreći o sustavu rekla je da treba više stručnjaka i educirati ih kako bi se donosile što kvalitetnije odluke.

- U zakonu piše da su ovo žurni postupci, ali rijetko vidim da su jako žurni - kaže i dodaje da se ništa u sustavu nije promijenilo ni od slučaja na Pagu.

- Jedna ili dvije, tri smjene neće ništa promijeniti. Niti u zaštiti djece niti u zaštiti stručnjaka koji prijavljuju - ističe.

O svemu je pisala jučer i u svojoj kolumni gdje je navela: "Svi mi koji radimo s djecom ne smijemo zaboraviti zašto smo izabrali ovo zanimanje i ne smijemo zanemariti svoju dužnost da vidimo i prepoznamo da djeca pate. Ako ne znamo dovoljno o toj problematici naša je dužnost educirati se, naša je dužnost propitivati u kojim uvjetima djeca žive, kao što je naša dužnost i da prijavimo nadležnim institucijama svaku opravdanu sumnju na štetno postupanje prema djeci."