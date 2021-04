Branko Medunić smijenjen je ranije u subotu s mjesta ravnatelja novogradiškog Centra za socijalnu skrb. Novoimenovana vršiteljica dužnosti, Marija Jugović, poručila je kako je Medunić i dalje zaposlenik Centra te da će se na njega primjenjivati odredbe o sistematizaciji radnih mjesta.

- U ovom trenutku će raditi poslove u okviru svoga znanja - poručila je za Dnevnik Nove TV.

Nalazi inspekcije očekuju se u utorak ili srijedu. Kako je objasnila Jugović, preispitat će se odluke ljudi koji su bili umiješani u slučaj teško ozlijeđene djevojčice (2) koja se bori za život u Klaićevoj bolnici u Zagrebu.

- Kao ravnatelj inzistirat ću da se sve pročešlja, planiram obaviti sve terenske očevide gdje postoje ovakve ili slične situacije. Svi moramo raditi na tome da se ovako nešto slično opet ne dogodi - rekla je i dodala kako će uvesti preispitivanje istih ili sličnih slučajeva.

- Idemo od nule, idemo krenuti na neki drugi način, s puno više odgovornosti, s puno više težine da se svemu skupa pristupa - istaknula je i poručila da će sigurno biti otkaza ukoliko nalaz pokaže propuste djelatnika.

'Sve smo radili po propisima'

Medunić je ranije u subotu za 24sata ispričao kako su sve radili po propisima. Socijalna radnica kojoj je Medunić bio nadležan nije predložila da se dijete vrati udomiteljima niti nakon uviđanja da se situacija kod bioloških roditelja pogoršala.

- Nije ona sama donijela tu odluku, postoji cijeli stručni tim koji je to razmatrao, a ja kako ravnatelj sam ispoštovao njihovu odluku – kaže Medunić. Na pitanje da li je socijalna radnica bila dužna napraviti izvješće o svakoj posjeti obitelji, Medunić kaže: "Svaki mjesec je radila izvješće, što postoji u dokumentaciji i ja sam to vidio. Nikakvih prijava, niti informacija nismo imali da bi moglo doći do ovakve situacije."