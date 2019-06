'O svojoj političkoj budućnosti odlučit ću u roku od 24 sata...'

Iako je Ivan Pernar najavio da iz Živog zida izlazi i Branimir Bunjac, suspendirani član stranke za konačnu odluku još nije donio.

- U svakom slučaju to je jedna od opcija i to će se znati vrlo brzo. Mislim da o tome treba odlučiti u sljedeća 24 sata - kazao je.

Bunjac je poručio da se prije konačne odluke želi konzultirati s ljudima do čijeg mišljenja jako drži tijekom poslijepodneva.

- To su ljudi koji imaju veliko životno iskustvo, a nisu nužno u politici - odgovorio je Bunjac, ali ne otkriva o koji je ljudima riječ. Upitan kako misli nastaviti funkcionirati unutar Živog zida, odluči li se ipak ostati.

- U ovakvom Živom zidu sigurno nitko ne može opstati osim par ljudi koji dobivaju plaću od stranke, a ako dođe do unutarstranačkih izbora tada bi možda mogli nastaviti tamo gdje smo stali - kazao je.

Postavilo se i pitanje je li on ovime prevario Pernara, koji je zbog njega napustio Živi zid Bunjac odgovara da je još nije stigao razgovarati s Pernarom, što će sada učiniti:

- Uskladit ćemo mišljenja. Ono što je on rekao, osnivanje nove stranke je opcija i realnost. O tome se mora vrlo brzo odlučiti. U tome imamo podršku ogromnog dijela članstva - ustvrdio je Bunjac.

Poručio je kako je on spreman na sve.

- Spreman sam nastaviti borbu u nekom drugom političkom okviru ili vratiti se u anonimnost koju sam imao prije - rekao je Bunjac.

Govorio je i o ulozi Tihomira Lukanića za kojeg kaže s bračnim parom Sinčić da drži kvorum u Glavnom odboru Živog zida, koji ima pet članova i može donositi odluke. Napomenuo je da njih troje odlučuju hoće li biti provedeni unutarstranački izbori odnosno u praksi isključivo Vladimira Palfi. Potvrdio je da već deset do dvanaest dana u klubu zastupnika je napisana aktivacija njezinog mandata.

- Ni na koji način na to ne mogu utjecati. Dovoljno je da tajnica samo uzme taj papir i preda ga. I to je to. Zahtjev za sada nije predan, a to morate pitati Vladimiru Palfi. Možda se ona boji vratiti u Sabor, možda ima neke posebne razloge zašto se ne želi u Sabor - kazao je Bunjac koji je u Saboru kao zamjena za Palfi.

Postavilo se pitanje je li spreman odreći se mandata u Europskom parlamentu da bi se vratio mir u kuću, odgovara:

- Da bih se odrekao mandata u Europskom parlamentu, moram ga imati. Taj mandat ja nemam. To je mandat od Ivana Vilibora Sinčića. Ako on podnese ostavku tada možemo razgovarati o tome da i ja podnesem ostavku s obzirom na to da sam drugi na listi - rekao je.

Na pitanje je li spreman to učiniti, uzvraća:

- Bio bih spreman, to nema problema, ali istovremeno ostavku morao podnijeti i Lukanić jer je odgovoran za izborni poraz i za propast referenduma. Onaj tko je spreman doći izaći pred javnost i svjesno lagati da je skupljeno 400.000 potpisa ne može predstavljati građane bilo gdje, a ne u tako važnoj situaciji kao što je Europski parlament - poručio je.

Bunjac je stava da bi u Europski parlament trebao otići netko od autentičnih živozidaša koji su se dokazali, a po njemu je to profesorica matematike Goranka Dorotić ili Ivana Delaš koja je do sada posvjedočila da je spremna boriti se za marginalizirane i ranjive skupine. Na tvrdnje Vladimire Palfi da ju je Bunjac molio, jer je u osobito teškoj životnoj situaciji, da dobije mandat u Bruxellesu uzvratio je protupitanjem što radi kućanica u Glavnom odboru stranke, zašto zabranjuje članovima istupanje u medijima bez njezine dozvole, zato je objavila rat svim medijima i odlučuje kako će se trošiti stranački novac. Uvjeren je da ako se sruši diktatura u Živom zidu da će stranci vrlo brzo narasti rejting.