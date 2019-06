Bunjac: Živi zid je bio stranka srca, Palfi nam je branila prčati

Nakon što je sudjelovao u nesreći u Zagrebu gdje se sudario s taksijem, bivši član Živog zida i bivši saborski zastupnik Branimir Bunjac gostovao je u emisiji 'Bujica' kod Velimira Bujaneca koji ga je i pokupio s mjesta nesreće, a sam nam je potvrdio da su prijatelji iz djetinjstva.

- Stranka Živi zid bila je stranka srca, stranka ideala, nije bila politička stranka. To je bio pokret za preporod Hrvatske koji je okupljao građane bez obzira na ideološka opredjeljenja. Živi zid je s vremenom sve više postajao politička stranka, odmicao se od ideala na kojima je nastajao, koje je uobličio Ivan Pernar. U trenutku raspada došao je do toga da je svog vlastitog osnivača Ivana Pernara izbacio iz stranke. Živi zid se s punim pravom raspao - rekao je Bunjac koji je naglasio da Vladimira Palfi vodi stranku prema vlastitim simpatijama i preferencijama, zbog čega su on i Ivan Pernar izašli iz stranke.

- Gospodin Lukanić drži kvorum Palfi u glavnom odboru koji ima pet članova. Eliminacijom Pernara i mene glavni odbor ostaje na tri člana, par Sinčić i Lukanić. taj Lukanić je njoj ključna karika da može voditi stranku na svoj način. Došli smo u situaciju da bez osobnog dopuštenja gospođe Palfi nitko nije smio dati izjavu za novinare, istovremeno ste morali njoj reći što ćete govoriti. Onda je ona procjenjivala je li to za stranku korisno ili nije - pričao je Bunjac.

Podsjetimo, on i Ivan Pernar objavili su izlazak iz Živog zida, a nedugo nakon te odluke Branimir Bunjac imao je prometnu nesreću u Zagrebu blizu televizije Z1.

Bunjac je za RTL rekao da je on kriv za izazivanje prometne nesreće jer se, zbog nepažnje sudario s vozilom taksija koje se onda zabilo u još jedan parkirani auto.

Foto: čitatelj 24sata

- Nije moj dan - kratko je poručio za RTL i dodao da je vozio službeni auto Živog zida, stranke iz koje je suspendiran. Bunjac, koji je vozio plavi Renault, kazao je kako ga je policija podvrgnula alkotestu te da je napuhao 0,0 promila jer, napominje, uopće ne pije. Dodao je i kako se u taksiju, uz vozača, nalazila i jedna djevojka za koju se nada da je dobro.

- Clio koji sam vozio vlasništvo je Živog zida, star je 15 godina i nije prilikom nesreće pretrpio nikakvu štetu - rekao je Bunjac kratko Hini, izražavajući žaljenje zbog nesreće.