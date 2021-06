Ovotjedna prva sjednica Sabora tradicionalno je započela iznošenjem slobodnih govora zastupnika o aktualnim temama. A danas je glavna tema bila rezolucija o pravu na pobačaj SDP-ovog europarlamentarca Freda Matića. Započeo je predsjednik Suverenista Hrvoje Zekanović.

- Ovih dana se u EU događa jedno od najinteresantnijih glasovanja u povijesti EU i Europskog parlamenta o izvješću našeg bivšeg kolege Freda Matića. A radi se o izvješću kojim naš kolega želi naložiti svim članicama EU da abortus bude legalan i svima dostupan, a čime bi se onemogućilo bilo kojem nacionalnom zakonodavstvu da sutra donese zakon kojim bi se zaštitio život - istaknuo je Zekanović dodavši kako je EPP, kojem pripada i HDZ, prvo bio za tu rezoluciju, ali su pod pritiskom javnosti okrenuli ploču.

Istaknuo je kako je Slovačka prije par dana donijela svoju rezoluciju kojom odbacuju Matićevu, a isto će, dodao je, u Sabor uputiti i Suverenisti. Obrušio se i na one zastupnike koji su potpisali peticiju protiv te Matićeve rezolucije i podsjetio ih da ne primaju plaću za to.

- 39 zastupnika se potpisalo na peticiju protiv ovog izvješća. Jesu li svjesni za što dobivaju plaću, da bi se potpisivali za razne peticije ili da bi donosili zakone ovdje u Saboru? Pro-liferi su kad treba potpisati nekakvu peticijicu ili otići na hod na život, ali kad treba donijeti zakon onda ih nema, onda su u mišjoj rupi - rekao je nazvavši ih licemjerima pokazujući za govornicom igračku bebe

- Ovo je mali model djeteta kojeg je dozvoljeno ubiti u Hrvatskoj jer zastupnici nisu donijeli zakon kojim bi se zaštitio život - poručio je.

'Matić ima veze sa ženskim pravima koliko ja s Ministarstvom branitelja'

I Marija Selak Raspudić u ime Kluba Mosta govorila je o istoj temi, ali i prozvala Zekanovića da se navodno bori za život samo u svrhu samopromocije.

- Matić je rekao kako se desničarskim lažima ugrožava 200 milijuna žena diljem svijeta. I meni, koja djelujem s pozicije centra, je ovo izvješće neprihvatljivo. Svi borci za ljudska prava trebaju se dignuti protiv toga - poručila je pa navela zbog čega je to izvješće neprihvatljivo.

- Parlament ovime prekoračuje svoje ovlasti, ulazi u djelovanje povjerenika za vjeroispovijesti, nastavlja regresivnu tendenciju dokidanja priziva savjesti koje se uporno naziva takozvanim, a prisutan je i u Hrvatskoj, nalazi se u programima novih političkih opcija, kao Možemo. Sloboda mišljenja spada u ljudska prava - poručila je upitavši se odakle Matić uopće u ovoj priči.

- On ima veze sa ženskim pravima koliko ja s Ministarstvom branitelja. Pažljiviji čitač ovog dokumenta će uprijeti prstom u lobističke organizacije civilnog društva. Htjela sam staviti ovo izvješće kao točku dnevnog reda na Odboru za ravnopravnost spolova i pozvala iz Matićevog ureda da se uključe, no sugerirano mi je da preskočimo raspravu dok izvješće ne bude usvojeno. Jer postaju svjesni da su gadno zabrljali. Nisu Europski parlament Maldivi na kojima se uživa u financijskim povlasticama, a da hrvatska javnost ne zna što se tamo događa i što zastupnici rade - istaknula je Selak Raspudić, inače predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova, naglasivši kako je Matićevo izvješće ideološko sakaćenje teško stečenih ljudskih prava.

Na njeno izlaganje javili su se Zekanović i Katarina Peović za povredu Poslovnika.

- Selak Raspudić se prepoznala u onome što sam ja govorio. Ona je tipični primjer osobe koja ne vjeruje u ono što govori, ona je za pobačaj, tako je nekoliko puta sama rekla, a ovdje je tobože protiv. Ako vam nije jasno, vaš je posao donošenje zakona - rekao joj je pa od predsjedavajućeg Željka Reinera dobio opomenu jer se nije radilo o povredi Poslovnika već replici.

- Ovdje je izrečena vrlo opasna laž da je propitivanje ugrožavanje ljudskih prava. To je upravo uskraćivanje zdravstvene zaštite ženama koje žele na abortus - rekla je Peović.

I ona je od Reinera dobila opomenu jer se zlorabila povredu Poslovnika za repliku. Selak Raspudić je odgovorila.

- Priziv savjesti je ljudsko pravo navedeno u raznim dokumentima, a njegovo dokidanje nas vraća u vrijeme prije Drugog svjetskog rata. Kolega Zekanoviću, korisnije bi vam bilo da čitate navedene dokumente umjesto da se bavite samopromocijama i paušalnim kritikama - rekla je.

Reiner je i njoj dao opomenu, a malo kasnije joj i oduzeo riječ zbog iste stvari.

'HDZ-ovci su, ne samo butik vjernici nego i butik demokrati'

Bojan Glavašević u ime Zeleno-lijevog bloka istaknuo je kako smo posljednjih dana vidjeli buru u čaši vode, a koju su podigli europski fundamentalisti, ali i naši HDZ-ovci.

- Svi oni koji inače žele oduzeti pravo izbora ženama i koji ih i inače promatraju kao neposlušne inkubatore, oni o ovom izvještaju govore preko godinu dana i snažno mu se protive. Ono što oni percipiraju kao božji zakon, žele učiniti zakonom u državi i to argumentiraju podatkom da u ovoj zemlji živi preko 90 posto vjernika pa bi onda valjda trebalo biti OK to što zastupaju - istaknuo je dodavši kako je preko 90 posto Hrvata po javno dostupnim podacima protiv zabrane pobačaja.

- Kolege iz Mosta i Domovinskog pokreta, ne slažem se s vašim stavovima, ali podržavam vaše pravo da ih javno zastupate. Ako ništa drugo, mogu barem pohvaliti vašu dosljednost uz nadu da ćete ipak jednog dana promijeniti mišljenje. Drugačiji je slučaj s kolegama iz HDZ-a, uz izuzetak Davora Ive Stiera i Tomislava Sokola. HDZ je podigao veliku frku oko Matićevog izvještaja i danima udaraju o prsa junačka u pokušaju da se prikažu kao konzervativcima, no problem je što je taj otužni igrokaz proziran jer i vrapci na grani znaju da se vaš konzervativizam mijenja kako vjetar puše - poručio je dodavši kako HDZ-ovci, ne samo da su butik vjernici nego i butik demokrati.

- Godinama protežete s odlukom Ustavnog suda, koja nalaže da se nanovo regulira zakonsko rješenje prekida trudnoće. Od onoga gdje doista možete pokazati vaše vrijednosti uporno bježite. A onda kad neki SDP-ovac u EP-u napravi neki izvještaj u kojem objektivno iznosi stvarno stanje seksualnih i reproduktivnih prava žena, sjetite se da bi vas netko u Hrvatskoj mogao pitati o tome. Kad vas tri biskupa i pet udruga stisne, odmah biste zabranjivali prekid trudnoće, ali kad to treba pokazati nema vas ni od korova. Samo vi nastavite tako, vaša vas nedosljednost vodi u političku irelevantnost - poručio je naglasivši kako je to dobro za Hrvatsku.

'Ono što je vama prekid trudnoće, nama je zaustavljanje života'

Predsjednik Domovinskog pokreta i potpredsjednik Sabora, Miroslav Škoro, znajući da će dobiti opomenu poručio je Glavaševiću kako je ono što je za njega prekid trudnoće, za njih zaustavljanje života.

- Pravo na zdravstvenu uslugu, kako vi zovete prekid trudnoće, je svakako pravo, no isto tako i liječnici imaju pravo na priziv savjesti - poručio je i, dakako, dobio opomenu.

Marijana Puljak, zastupnica Centra, istaknula je kako uopće nije željela govoriti o ovoj temi, ali da sad ipak mora reći pokoju riječ.

- Svi koji se zalažete za zabranu abortusa, imate li vi djecu, kćeri? Što ako se tim kćerima dogodi neko zlo? Donijet ćete zakon kojim ćete zabraniti abortus, ali vaše kćeri će uredno otići na taj abortus u zemlje gdje je dostupan ili ćete im osigurati, obzirom na primanja, abortus na crno? Vi to možete, ali velik broj žena to ne može - poručila je naglasivši kako abortus treba ostati dostupan, a žene zaštititi.

- Ja imam dvije kćeri od 25 i 16 godina i nikad im ne bih savjetovala da pobace, ali ću braniti njihovo pravo ako to žele uraditi da mogu i da budu zdravstveno zaštićene. Ako će to uraditi, bit ću uz njih kao majka i želim da takvu uvjete imaju sve žene u ovoj državi - rekla je.

Jure Brkan u ime HDZ-a je istaknuo kako o toj temi neće govoriti jer ne želi reklamirati Freda Matića i "sve njegove kerefeke koje izvodi u Europskom parlamentu."