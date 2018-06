Butković: Moramo shvatiti da nismo zauvijek na funkcijama

Ministar mora prometa i infrastrukture Oleg Butković ocijenio je u utorak da je situacija u HDZ-u nakon razrješenja političkog tajnika Davora Ive Stiera i međunarodnog tajnika Mire Kovača dobra, ustvrdivši da u politici nekad postoje "trenuci kada moramo shvatiti da nismo zauvijek na funkcijama na koje smo izabrani".

"Sve je to dobro. Sve će to biti dobro", rekao je Butković novinarima ispred Vlade gdje se HDZ sastao s koalicijskim partnerima.

Nije želio konkretno odgovoriti na pitanje je li to bio dobar potez i jesu li trebali otići.

"Nije sad na meni da ja tu nešto ocjenjujem. Jučer je bila rasprava na predsjedništvu stranke, svi su ljudi raspravljali, i oni koji su za i oni koji su protiv. Nama su i kolega Stier i kolega Kovač potrebni kao ljudi i kao saborski zastupnici, imaju puno iskustva, obnašali su značajne funkcije i u stranci i u Vladi. To je život, to je tako, u politici nekad postoje i trenuci kada moramo shvatiti da nismo zauvijek na funkcijama na koje smo izabrani", kazao je Butković.

Nije želio spekulirati ima li Stier ambicije za preuzimanje stranke, poručivši da je to pitanje koje se treba uputiti bivšem političkom tajniku.

Upitan za analizu pljeskova na predsjedništvu stranke koje su pojedini govornici dobili na nedavno održanom saboru stranke, Butković je kazao da nije bilo te rasprave toliko koliko mediji o tome pričaju.

"Ja tako ne raspravljam, moja rasprava nije bila u tom pravcu koliko se kome pljeskalo i nije bilo te rasprave toliko koliko vi o tome pričate. Rasprava na predsjedništvu je bila jako dobra, govorilo se što je Vlada postigla u ove dvije godine i da je to na Saboru istaknuto i rečeno, ali su mediji više pratili ono što je kritički bilo usmjereno prema predsjedniku stranke i Vlade, što po meni nije bilo mjesto", rekao je.

Odbacio je ocjene da se na saboru stranke pljeskalo s oduševljenjem. "Nema tu oduševljenja, pustimo takvu vrstu oduševljenja", dodao je.

Nije želio komentirati niti kritike predsjednice na račun Vlade.

Bačić: Mjeriti je li to bilo malo više ili malo manje pljeska po meni je nevažno

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić novinarima je uoči početka sastanka kazao kako je nevažno mjeriti je li netko dobio više ili manje pljeska.

"Činjenica jest da u vrijeme kada je predsjednik stranke Andrej Plenković održao govor dobio puno. Na kraju je to potvrđeno samim glasovanjem, dobio je jednoglasnu podršku svih izaslanika koji su u tom trenutku bili nazočni na saboru u Ciboni. Kolega Stier je svoj govor držao u više nego polupraznoj sali, nije bilo više od 500, 600 izaslanika", kazao je Bačić.

Dodao je kako je, po njemu, mjeriti je li to bilo malo više ili malo manje pljeska nevažno te da je bitno to da su izaslanici dali podršku predsjedniku stranke u vođenju stranke i Vlade.

"To je jednodušna ocjena svih izaslanika. To što je bilo sporadičnih primjedbi i disonantnih tonova, to po meni apsolutno ne umanjuje niti značaj sabora niti podršku koju je dobio predsjednik stranke i Vlade za svoje izvješće", kazao je Bačić.