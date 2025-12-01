Burno na Odboru za pravosuđe oko izbora šefa Vrhovnog suda: 'E, pa taj film nećete tu gledati!'

Na 29. sjednici Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora, na kojoj se raspravlja o izboru predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda između troje kandidata: Aleksandra Maganić, Mirta Matić i Šime Savić, koji predstavljaju svoje programe članovima Odbora.

Sjednica je protekla uz povišene tonove, a čuli su se i pozivi da se na iduću sjednicu pozove glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Mostov Nikola Grmoja zatražio je da Turudić bude pozvan zbog, kako je naveo, osnovane sumnje u neovlašteno otkrivanje informacija iz kaznenog postupka protiv bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, koji je uhićen nekoliko sati nakon što ga je Vlada smijenila.

- Šest godina Mikulić je bio glavni državni inspektor, a onda ga je u četvrtak Vlada smijenila nekoliko sati prije nego je uhićen zbog korupcije. Predsjednik Vlade je ustvrdio kako Mikulićeva smjena nije povezana s uhićenjem, a nadam se da u Odboru za pravosuđe ipak nema ozbiljne osobe koja bi zastupala tu fantastičnu priču. Kolokvijalno rečeno, jasno je da je lex AP kršen u korist AP-a - rekao je Grmoja.

Također je ustvrdio da postoje "osnovane sumnje u ozbiljne propuste DORH-a" u predmetima povezanim sa sutkinjom i kandidatkinjom za predsjednicu Vrhovnog suda Mirtom Matić. Osvrnuo se i na klasificirano izvješće USKOK-a vezano uz Matić.

- Podatak koji sam zatražio USKOK je označio kao klasificiran odnosno kao povjerljiv, nisam ga ja tako označio - rekao je Grmoja, dodajući da traži promjenu naziva točke dnevnog reda kako bi se jasno naznačilo da je riječ o kandidatkinji koju je predložio predsjednik Republike.

- Dok sam ja predsjednik Odbora za pravosuđe isti metar će biti za sve… Ovdje vidim jednu koordiniranu akciju - dodao je Grmoja.

Zastupnici Mosta i lijevih oporbenih stranaka pozvali su da se dokument o Matić deklasificira. SDP-ov Mišel Jakšić ustvrdio je kako ne vidi svrhu rasprave, na što mu je Grmoja odgovorio: "E taj film nećete gledati. Znate li kako mi sada zvučite. Zvučite mi kao glavni državni odvjetnik Turudić koji meni kaže jeste li ikada podignuli kaznenu prijavu. Znate što ću vam reći, Ivan Turudić je i lagao jer je rekao da nikada nisam podigao kaznenu prijavu. Kada bi Turudić postupao po mojoj kaznenoj prijavi koju sam podigao, zakotrljala bi se jedna velika glava u Hrvatskoj".

Dalija Orešković (DOSIP) podržala je prijedlog da Turudić bude pozvan na iduću sjednicu, ali se usprotivila vođenju bilo koje točke kao tajne. Tražila je deklasifikaciju USKOK-ova dokumenta o Matić, što je podržao i Željko Lacković (Nezavisni).

- Dokle god mi nemamo izvorni dokument, mi ne možemo zaključivati iz tog zaprimljenog izvješća ništa. Zato predlažem da se pribavi izvorni dokument ili da se skine klasifikacija tajnosti - rekao je Lacković.

Urša Raukar Gamulin (Možemo) zauzela se za potpunu transparentnost, pozvavši ne samo na deklasifikaciju dokumenta, nego i na otvaranje cijelog spisa koji se odnosi na kandidatkinju Matić.

- Za sada imamo informaciju da je bila nekoliko puta pozivana u USKOK kao svjedokinja i da nije u optužnici. Cijeli taj klasificirani dokument ne daje dovoljno relevantnih informacija i mislim da je podložan raznim interpretacijama - rekla je Raukar.