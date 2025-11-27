HDZ-ovci opleli po Grmoji: Privatizira i koristi Odbor za pravosuđe za svoju promidžbu

Klub zastupnika HDZ-a poručio je da predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) privatizira i koristi Odbor za vlastitu promidžbu, a posebno su ga kritizirali što umjesto službene sjednice saziva sastanak na kojima će im dati na uvid dokument USKOK-a o kandidatkinji Mirti Matić.

„Svjedočimo cirkusu u režiji predsjednika Odbora za pravosuđe Nikole Grmoje jer se dulje od 24 sata klasificirani dokument DORH-a nalazi u Saboru, kod predsjednika Odbora, i nitko od članova Odbora ili drugih saborskih zastupnika nema uvid ni podatke što se u njemu nalazi. Cirkus je u tome što predsjednik Odbora privatizira taj dokument, izlazi s njim u medije, komentira sadržaj i ne dopušta da se, sukladno Poslovniku, Zakonu o tajnosti podataka i Ustavu stavi na raspolaganje i drugim zastupnicima u trenutku kada je stigao u Sabor”, izjavio je u četvrtak na konferenciji za novinare Nikola Mažar.

To, dodaje, otvara pitanja zašto se ne dopusti saborskim zastupnicima uvid, zašto se ne sazove sjednica Odbora za pravosuđe, zašto su članovi Odbora pojedinačno pozivani da vide dokument umjesto da se to omogući svim članovima Odbora jednako, zajedno i u isto vrijeme. Pritom, naglašava, ne pričamo o sjednici Odbora i dnevnom redu nego o sastanku. „Mi smo saborski zastupnici i članovi Odbora i time imamo određene odgovornosti i obaveze, a nismo ovdje da bismo bili na čajankama, kavama, sastancima bez dnevnog reda, obaveza i zaključaka. Zato pozivam Grmoju da poštuje Poslovnik, Zakon o tajnosti podataka, Ustav RH i omogući članovima Odbora i svim saborskim zastupnicima uvid u materijal kako bismo sukladno Zakonu i Poslovniku mogli postupati s tim informacijama, a kasnije i donositi određene odluke”, apelirao je Mažar.

Grmoju je pozvao i da prestane s privatiziranjem Odbora i korištenjem za vlastitu promidžbu i da 'prestane raditi cirkus s Odborom za pravosuđe jer su ovo preozbiljne i preodgovorne teme da bi se prema njima tako ponašali, kao i prema službenim dokumentima DORH-a.

Ivan Malenica je upozorio da Grmoja nije dobio taj dokument kao zastupnik nego kao predsjednik Odbora za pravosuđe i smatramo da je trebao sazvati sjednicu Odbora za pravosuđe i svim članovima dati dokument na uvid. „Od Grmoje tražimo da poštuje Poslovnik u obnašanju funkcije predsjednika Odbora za pravosuđe”, kazao je.

Mažar je dodao da će se oni kao članovi Odbora odazivati na sjednice, ali sigurno neće podržavati kršenje Zakona, Poslovnika i Ustava, a pogotovo ne privatiziranje tako ozbiljnih stvari i pravljenje cirkusa. Od Grmoje očekuju da sazove službenu sjednicu Odbora, a ne sastanak.

Nije se htio izjasniti ima li kandidatkinja Mirta Matić potporu HDZ-a nego je najavio da će odlučiti kako će glasati tek nakon što saslušaju sve kandidate. Ako se u dokumentu USKOK-a potvrde javne iznesene sumnje na račun Matić hoće li to utjecati na stav HDZ-a prema njoj, glasilo je novinarsko pitanje na koje je odgovorio da, tek kada vide što piše u tom dokumentu, moći će raspravljati i donositi odluke.

Malenica je također kazao da će pričekati uvid u dokument koji je poslao DORH i nakon toga donijeti određene odluke. „Saslušat ćemo svo troje kandidata na sjednici Odbora i onda vidjeti na koji način će predsjednik Republike postupiti i hoće li promijeniti svoje mišljenje i predložiti neku drugu osobu. U ovom trenutku mi nemamo kandidata o kojem ćemo glasati na planarnoj sjednici, to se tek eventualno treba dogoditi na prijedlog predsjednika Republike i taj Odbor ne može doći dok se ne održi sjednica Odbora za pravosuđe”, kazao je. Dodao je i da ne zna otkud informacija da se premijer dogovorio s predsjednikom oko kandidata za čelno mjesto na Vrhovnom sudu.

Mažar je istaknuo da će i HDZ i premijer Andrej Plenković poštivati i Poslovnik i Zakon i Ustav i na temelju toga donositi svoje odluke, kao što su do sada činili i činit će.