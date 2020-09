Burno u Otvorenom: 'Očito vam nije išlo kao šefu ni kao radniku pa ste otišli na proračun države'

<p>Hrvatska bi trebala uvesti neke izmjene u Zakon o radu, a ministar rada Josip Aladrović otkrio je kako će radna skupina s radom krenuti ovaj tjedan, a prva rješenja mogla bi se nazirati kroz par mjeseci.</p><p>Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata <strong>Krešimir Sever</strong> je u <a href="https://vijesti.hrt.hr/657978/otvoreno-o-polozaju-radnika-u-hrvatskoj-2" target="_blank">HRT-ovoj emisiji Otvoreno </a>rekao kako je svaka fleksibilizacija bila korak nagore te kako Hrvatska tvrdoglavo drži nešto što su svi već napustili. Nadodao je kako smo na dnu Europe. <strong>Damir Zorić</strong>, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca odgovorio je Severu kako bi on volio da dobijemo europsko radno zakonodavstvo i kako nema ništa protiv toga:</p><p>- 'Ajmo uvesti samo to što imaju Slovaci, Česi, što ima Slovenija, rekao je Zorić, dodavši da oni ubrzano idu naprijed, a mi zaostajemo.</p><p>Ministar rada rekao je kako smo na europskom vrhu po broju ugovora na određeno vrijeme te nadodao kako se nalazimo u novom normalnom i da ulazimo u novi ekonomski ciklus za koji više ne možemo tražiti opravdanje u slučaju neuspjeha. Spomenuo je i konkurentnije gospodarstvo, na što je Sever rekao kako se cijelo vrijeme govori o tome, a radnici uvijek ispadaju kolateralne žrtve.</p><h2>'Konkurentnije gospodarstvo ne ugrožava prava radnika'</h2><p>Aladrović je rekao kako konkurentnije gospodarstvo ne ugrožava radnička prava, na što je Sever rekao kako ne ugrožava u Njemačkoj, Austriji i Francuskoj, ali ovdje ugrožava. Zorić je ponovio kako bi on i poslodavci voljeli imati zakonodavstvo neke od tih zemalja.</p><p>- Mi govorimo o balansu između radničkih prava, između fleksibilnosti koja je potrebna poslodavcima da formiraju svoje poslovne cikluse, da lakše formiraju svoje poslovanje, na kraju krajeva, da na tom europskom ili domaćem tržištu mogu kreirati dodanu vrijednost - rekao je Aladrović, a Sever je sugovornicima konstantno upadao u riječ.</p><p><strong>Sandra Benčić</strong> iz Možemo! poručila je da smo imali već nekoliko valova fleksibilizacije i smanjivanja radničkih prava kroz izmjene ZOR-a, a najveći val bio je 2014. godine kad je, kako je rekla, SDP-ova vlada poklonila poslodavcima ono što su dugo tražili.</p><p>- Govorimo o tome da smo val fleksibilizacije već imali i 'ajmo sad okrenuti pilu naopako. Što smo dobili fleksibilizacijom? Dobili smo nesigurno tržište rada, nezaštićene radnike, dobili smo to da smo među četiri zemlje s najnižom minimalnom plaćom u EU i zemlja s najvećim udjelom radnika koji rade za plaću koja je na dnu ljestvice Europske unije - rekla je Benčić, dodavši da naše gospodarstvo time nije postalo konkurentnije, otpornije, snažnije ni dinamičnije.</p><h2>'Ima loših poslodavaca, ali i radnika'</h2><p><strong>Luka Burilović</strong>, predsjednik Hrvatske gospodarske komore, rekao je da podržava izmjene ZOR-a jer je stari zakon čisti atavizam.</p><p>- Nekada interesi radnika i interesi poslodavca nisu istovjetni interesima tvrtke. Čak imamo i tog. Potrebno je zakonom zaštititi i radnika, i poslodavca, ali i tvrtku. Postoje loši poslodavci, ali i loši radnici, a ja bih rekao da su i jedni i drugi u manjini. Postoje radnici koji lošim radom upropaste tvrtku, postoje loši poslodavci - rekao je Burilović za<a href="https://vijesti.hrt.hr/657978/otvoreno-o-polozaju-radnika-u-hrvatskoj-2" target="_blank"> HRT</a>.</p><p>Sever je od toga odlučio reagirati na dio gdje loši radnici upropaste tvrtku te je rekao kako je to zanimljiva teza.</p><p>Bilo je burno i između Zorića i Benčić. Zorić je upitao Benčić je li ona bila radnik i je li bila poslodavac, a nakon što mu je Benčić na oboje odgovorila potvrdno, prvi čovjek HUP-a rekao je kako očito nije bila dobra u nijednom pa je sad na državnom proračunu.</p><p> </p>