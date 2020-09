'Stav Vlade je da dio nedjelja bude radan, a veći dio neradan. Vidjet ćemo što kažu sindikati'

Ministar rada očekuje da će po pitanju rada nedjeljom sa sindikatima i poslodavcima do kraja godine doći do suvislog rješenja. Vlada bi, kaže Aladrović, da nedjelja bude neradna, ali treba voditi računa i o ekonomiji

<p>Danas ćemo sjesti sa sindikatima da na neki način utvrdimo stavove oko rada trgovina nedjeljom, da vidimo koja su očekivanja što se tiče strane sindikata. Naš generalni stav je da nedjelja bude neradna, ali s druge strane osim tog svjetonazorskog, civilizacijskog ili kako god ga nazvali, parametra, moramo uvažavati i ekonomske parametre, moramo biti svjesni situacije u kojoj se nalazimo i pokušat ćemo tu naći kompromis, poručio je u ponedjeljak ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, <strong>Josip Aladrović. </strong></p><p>Prijedlog Vlade je, konkretizirao je, da dio nedjelja bude radan, a veći dio nedjelja bude neradan.</p><p>- Sada je tu pitanje dogovora, pregovora, stavova pojedinih sindikata, no to ćemo vidjeti već danas i znati u kojem smjeru možemo ići dalje s raspravom - rekao je. </p><p>Na pitanje kada bi se to moglo iskristalizirati, ministar je poručio da očekuje, ukoliko Vlada, sindikati i poslodavci približe svoje stavove, <strong>već do kraja godine suvislo rješenje</strong>. Naime, za petak je najavio i novi sastanak sa Sindikatima i poslodavcima na kojem će razgovarati o Zakonu o radu.</p><p>Iako je Ustavni sud već dva puta rušio zabranu rada nedjeljom, Aladrović smatra da je takvo rješenje moguće donijeti.</p><p>- Imali smo povijest rada nedjeljom što se tiče Ustavnog suda, ali vjerujem da ćemo naći optimum da sve to može funkcionirati i pravno biti posloženo onako kako bi trebalo. Što se tiče odluke Ustavnog suda za razdoblje COVIDA-19, to ne dovodimo u korelaciju - rekao je Aladrović.</p><p>Vezano za liječnike i medicinske sestre kojima nisu isplaćeni prekovremeni, Aladrović je istaknuo kako to nije domena ministra rada.</p><p>- Ali nakon onih posljednjih odluka koje smo imali, mislim da ne bi trebalo biti problema s isplatom - rekao je. </p><p>Upoznat je sa slučajem Brodotrogira gdje radnici nisu dobili plaće dva mjeseca, no ističe da se to pitanje generalno rješava u ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja te očekuje se da će doći do određenog rješenja u tom kontekstu.</p><p>- Imamo i Agenciju za osiguranje radničkih tražbina i ako bude potrebno reagirat ćemo i u tom smjeru. Generalno rješenje brodogradnje je kompleksno, u okviru toga vjerujem da će se pronaći rješenje - dodao je Aladrović.</p><p>Izjavu predsjednika Republike, <strong>Zorana Milanovića,</strong> koji je komentirajući aferu Janaf poručio da mu nije jasno zašto USKOK odmah nije uhitio direktora Janafa <strong>Dragana Kovačevića</strong> te poduzetnika <strong>Krešu Peteka</strong> nakon što su ih snimili u primanju i davanja mita, Aladrović je ocijenio tendencioznom. </p><p>- Predsjednik je tu izrazio direktno vjerojatno vlastiti stav. Mi vjerujemo u institucije države i vjerujemo da znaju što rade i da je sve što su radili imalo smisla - rekao je dodavši kako vjeruje da će DORH, policija i svi koji su uključeni u taj dio represivnog aparata ispitati o čemu se radi i eventualno utvrditi odgovornost u slučaju curenja informacija iz istrage i javljanja Kovačeviću da će biti uhićen.</p><p> </p>