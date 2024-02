Butković: Čuli smo uvrede, a oni su s Milanovićem vodili državu

Nije, živimo u demokratskom društvu. Prosvjed je legitiman i on se dogodio. Međutim, poruke koje smo čuli na današnjem skupu, mi nismo čuli nijedan konstruktivan prijedlog, nijedno riješenje kako bi ti ljudi vodili Hrvatsku. Čuli smo salve uvreda, prijetnji vladajućoj strukturi, predsjedniku Vlade. A svi ti ljudi su do 2016. godine vodili Hrvatsku zajedno s predsjednikom Milanovićem i postavlja se jedno logično pitanje. Da li su Hrvati živjeli bolje tada, 2016. godine ili danas? Da li je hrvatski BDP bio veći onda ili danas? Da li je minimalna i prosječna plaća bila veća 2016. ili danas? Ti ljudi su pokazali kako i na koji način mogu voditi Hrvatsku, rekao je potpredsjednik Vlade Oleg Butković na broj prosvjednika u Zagrebu u razgovoru za RTL.

Butković ističe kako cijeli prosvjed 'tragičan za ljude koji su ga organizirali'.

- Što se tiče Možemo, možemo razgovarati o toj stranci i vođenju Grada Zagreba, gdje je danas najveći prirez. Neću govoriti o smeću, mogu govoriti o prometu. Vi danas u Zagrebu od točke A do točke B, to svi građani Grada Zagreba znaju, putujete gdje ste putovali 7-8 minuta, danas putujete 15 minuta. Znači, ti ljudi su pokazali na operativnoj razini kako tamo gdje su na vlasti, kako mogu voditi Hrvatsku. Gledajte, ovaj današnji skup nije tragičan za one ljude koji su na njega došli, nego je tragičan za one ljude koji su organizirali i koji su govorili na tom skupu - kaže Butković.

Neizostavna tema svakako je izbor novog glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

- Ne znam, ja o tome ne mogu komentirati. Ja samo znam da je gospodin Turudić izabran u Hrvatskome saboru sa 78 glasova. Da je to čovjek koji je prošao sigurnosne provjere, da je bio predsjednik Županijskog suda, da je bio sudac i jest još uvijek sudac Visokog kaznenog suda uskočkih odjela. Znači, prošao je onaj veće provjere i to su fakti i od njega - kaže Butković na pitanje 'Je li vam žao što nisu odustali od izbora Ivana Turudića? S obzirom na to da je lagao'.

Upravo oporba je spomenula izbor Ivana turudića kao glavni razlog organizacije prosvjeda.

- Pa što vi stvarno mislite da je to problem zbog koga su ti ljudi danas organizirali skup? A gospodin Turudić odabran u zakonitom transparentnom postupku. Zašto su ti isti ljudi koji su vodili Hrvatsku zajedno sa Zoranom Milanovićem 2016. godine i 2015. i '14. kada su se radile sigurnosne provjere... - kaže.