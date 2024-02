HDZ se oglasio o prosvjedu na Markovu trgu: 'To je nekoliko tisuća proturazvojnih ljevičara'

U Zagrebu je danas održan veliki prosvjed "Dosta je! Odmah na izbore" kojeg je organiziralo 11 stranaka lijevo-liberalne oporbe.

Na prosvjed je stiglo nekoliko tisuća ljudi koji su tražili odlazak Andreja Plenkovića, raspisivanje izbora....

Iz Rijeke je prosvjed komentirao premijer Plenković, koji je okupljanje nazvao "skupom radikalne ljevice".

- Dopustite mi osvrt, Hrvatska je demokratska i slobodna zemlja, gdje svatko može raditi što želi i misli. Način kako ja mogu to doživjeti, a to je skup radikalne ljevice koja se nalazi u oporbi osam godina, i onih koji ih podržavaju. Ne znam koliko ih je bilo, a poruke su bile vulgarne, a to je plod Milanovićeva divljaštva. Sada svaka šuša misli da može svakog vrijeđati najgrubljim kvalifikacijama - kazao je Plenković.

Prosvjed je preko svojeg službenog Facebook profila komentirao i HDZ.

- Zar nekoliko tisuća proturazvojnih ljevičara, jedva okupljenih iz cijele Hrvatske uz tjedan dana priprema i agresivne kampanje, stvarno misli da ćemo zbog njih odustati od Zakona o hrvatskom jeziku i neradne nedjelje? - stoji na početku objave.

Odmah nastavljaju:

- Da će nas pokolebati u daljnjem povećavanju plaća i zaposlenosti, u ostvarivanju gospodarskog rasta koji je na samom vrhu EU, u zadržavanju jasnog euroatlantskog smjera zemlje? Da ćemo dopustiti da se zbog njihovih pritisaka zatvori LNG terminal, pa da Hrvatska ponovno bude ovisna o ruskom plinu. Nema povratka na staro! Pravosuđe će ostati samostalno, partija i njeni derivati nikada više neće određivati tko treba biti uhapšen, a tko spašen. U demokraciji i pravnoj državi za to su zadužene nadležne neovisne institucije - objavili su iz HDZ-a.