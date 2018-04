Taksi prijevoz će biti jeftiniji i moći će se plaćati aplikacijom

Zakonom se uvode jednaka pravila za sve taksi prijevoznike, nikome se ne pogoduje i nitko nije povlašten u odnosu na drugoga, poručio je ministar prometa Oleg Butković u Saboru gdje pred zastupnicima brani zakon o prijevozu u cestovnom prometu, kojim donosi liberalizaciju taksi prijevoza te regulira poslovanje Ubera.

- Jedino tko bi trebao biti povlašten i imati benefite od zakona su građani koji bi trebali i moraju plaćati jeftiniji taksi prijevoz - ustvrdio je ministar koji je na ovaj način odgovorio na primjedbe Udruženja taksi prijevoznika da se zakonom pogoduje Uberu na koje je zastupnik Ivan Kirin (HDZ).

S obzirom na to da čelnici lokalnih jedinica više neće moći ograničavati broj dozvola za taksiste, Nikola Grmoja (Most) naveo je kako je gradonačelnik Dubrovnika ustvrdio da će to stvoriti kaos na dubrovačkim ulicama. Pitao je ministra je li se o tome razmišljalo i kako taj problem riješiti.

- Ne treba se bojati gužvi, gužvi će biti i bilo ih je. To gradonačelnici mogu riješiti i kroz prometna rješenja i kroz čitav niz prijedloga unutar svoga grada odnosno svoje lokalne jedinice ili općine koje vode da te gužve smanje. Ne možemo mi reći nećemo ići u liberalizaciju, nećemo napraviti dostupniji i jeftiniji taksi zato što će biti gužva u jednom gradu. Treba učiniti sve da ih ne bude - poručio je ministar.

Anka Mrak Taritaš (GLAS) pozdravila je liberalizaciju tržišta i njegovo reguliranje.

- Najgore što nam se može desiti jest da na tržištu imate dio nereguliran, kao što je to u ovo trenutku, i da imate različite vrste nelojalnih konkurencija - kazala je.

Navela je kako nije čudno da je zakon izazvao pažnju javnosti.

- Problem Ubera se rješavao na cesti. To je ono najgore što može o imati, da ljudi fizički rješavaju problem, da jedni lupaju druge, da se prate Uber vozači. Nije dobro da ulica rješava taj problem, on se mora riješiti zakonodavnim okvirom - poručila je Mrak Taritaš.

Podsjetimo, Vladinim prijedlogom omogućit će se liberalizacija autotaksi prijevoza, olakšati dobivanje licence te ukinuti obveza polaganja ispita o poznavanju područja na kojem se prijevoz obavlja. Predloženim zakonom propisat će se maksimalna cijena dozvola za taksi prijevoz koja sada varira od grada do grada, a ona će pojeftiniti.

Vlada procjenjuje da će se liberalizacijom tržišta taksi usluga najmanje udvostručiti broj taksista kojih je sada oko 3.000, što je premalo za Hrvatsku kao turističku zemlju. Jedna od novosti koju zakon donosi je da će prijevoznici moći birati sredstvo za naplaćivanje vožnje - taksimetar ili elektroničku aplikaciju. Pritom, Uberu nije udovoljeno da se registrira kao poseban oblik prijevoza. Budući taksisti koji nemaju valjane licence morat će imati najmanje 21 godinu i dobar ugled, što znači da neće moći taksirati ako su bili pravomoćno kažnjavani, odnosno ako su u zadnje dvije godine platili kazni preko 25.000 kuna. Budući taksisti polagat će teorijski ispit, ukida se obveza trogodišnje stručne škole.