Butković o Culeju: 'Nije ljudski to raditi tri dana prije izbora'

Smatram da se to tri dana pred izbore ne radi, to nije ljudski korektno. No, ne ulazim u tu odluku koju je donio, rekao je ministar Oleg Butković u Gospiću na odluku Steve Culeja da javno podrži Miroslava Škoru. Dodao je i kako nije vrijeme za eventualno izbacivanje Culeja iz stranke.

Pogledajte video

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Nije sad vrijeme za obračune u stranci, nije vrijeme za takve stvari - ističe i dodaje da će stranačka tijela raspravljati o tome hoće li se to dogoditi.

- Pustimo sada to, okrenimo se prvom izbornom krugu. Izbori će biti napeti, iako ja vjerujem da će naša kandidatkinja pobijediti već u prvom krugu - rekao je za N1.

Inače, Stevo Culej je danas bio na Škorinom skupu u Višnjevcu, ali i kasnije na skupu u Vukovaru gdje je bio u prvim redovima te poručio da je njegov glas za Škoru između ostalog rezultat Vukovaraca "koji traže još puno odgovora", piše Dnevnik.hr.

- Prepoznajem se u tome i zato dajem glas Škori - rekao je, a na pitanje oko pomilovanja Tomislava Merčepa dodao je da on smatra da Merčep zapravo "nije general".

- Nije imao papirnatu-zapovjednu odgovornost u ratu već je bio časnik za logistiku, pomoćnik ministra u to vrijeme - rekao je.

Tema: Predsjednički izbori