Butković o Milanoviću: Lukavi plan je propao, više ne postoji

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković obratio se medijima iz Pule.

Rekao je da mu je drago što su u Istri, te je najavio kako će se u narednom razdoblju baviti željezničkom infrastrukturom.

- Paralelno, dogovorili smo i krenuli u realizaciju kredita s Europskom investicijskom bankom u vrijednosti 900 milijuna eura. Time ćemo izgraditi 55 kilometara pruge istarske željeznice - rekao je ministar Butković.

Dotaknuo se i predsjednika Zorana Milanovića.

- Sve sam rekao u svojim objavama, ali reći ću vam jednu stvar. Nakon njegove izjave, nameće se jedan zaključak. Njegov lukavi plan je propao, više ne postoji. Nema više lukavog plana i onoga što je najavljivao - rekao je ministar pa pozdravio predsjednikovog glasnogovornika i najavio još jednu objavu kasnije navečer na Facebooku, koja bi se trebala odnositi na njega.

Dotaknuo se i Zakona o izbornim jedinicama.

- Ne možete napraviti idealne izborne jedinice. To ne bi trebao biti problem jer svi mogu glasati. Pozivamo sve građane da izađu na izbore i to je to - kaže Butković.