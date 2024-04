Butković objavio Milanovićev raspored: 'Imao si sve spremno za objavu ostavke. Što je bilo?'

Nastavlja se prepucavanje HDZ-ovog ministra Olega Butkovića i hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića koje traje već neko vrijeme... Jučer je Butković Milanoviću poručio da se ranije probudi jer ima važnu objavu, a onda se u jutarnjim satima četvrtka oglasio na Facebooku i poručio kako će Milanović u petak dati ostavku na mjesto predsjednika...

- On je lažov. Taj čovjek laže. I mi trebamo vjerovati jednom lažovu nakon njegovih konzultacija s kravom. Nek se nastavi konzultirati s kravom - opovrgnuo je Butkovićeve tvrdnje o ostavci danas Milanović.

Uskoro nakon toga, evo nam i nove objave Butkovića...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

- Zorane, pa jesi se ti to predomislio? Ili si poslušao moj dobronamjeran savjet? I ti i ja znamo da si imao sve spremno za objavu ostavke, a čak ti je i plan aktivnosti do kraja tjedna, na stranicama Ureda Predsjednika, bio prazan. Ni sada nemaš nikakvu aktivnost u najavi za sutra. Ali nema veze. Bitno da si me poslušao i da možemo zaboraviti na tvoj lukavi plan koji si najavljivao. P.S. Što ti je skrivila moja kravica Milova? Sedam puta si je spomenuo u svom obraćanju. Baš si je naciljao, ali nećeš mi je uzeti ni ti, ni tvoj rođak.Srdačan pozdrav, Oleg - napisao mu je Butković.

Ovdje pratite sve o izborima iz minute u minutu