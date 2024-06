Butković o Milanoviću: Primirio se nakon izbora, kao janje je

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković u Nedelišću je na konferenciji o izgradnji obilaznice Nedelišće i Pušćina komentirao komunikaciju s predsjendikom Milanovićem, piše N1.

- Od parlamentarnih izbora smo imali jednu osebujnu interakciju predsjednik i ja. On u zadnje vrijeme ništa ne govori, ali dobro i to je dio njegovog plana i programa - rekao je Butković, a govoreći o parlamentarnim i europskim izborima, istaknuo je da je HDZ u vodstvu.

- Tako da je taj ciklus, kad gledamo omjer HDZ-a i oporbe, 2:0 za HDZ - rekao je te komentirao i što ga je motiviralo za objavu posvećenu Milanoviću.

- Budući da je predsjednik bio aktivan u parlamentarnim izborima i da je htio postati predsjednik Vlade, naravno u tome nije uspio, a pritom je kršio i Ustav, onda sam ja jučer stavio to u objavu – da me iznenadilo da on sada više ne želi biti premijer, nego ponovno želi biti predsjednik. Tu nije tu bilo ni ironije ni šale, nego je tu bilo dosta isitne - kaže.

- Praktički je izgubio s SDP-om i parlamentarne i europske izbore. Iako se nakon parlamentarnih izbora smirio, bio je onako više kao janje - dodao je te se osvrnuo i na HDZ-ovog kandidata za predsjedničke izbore.

- Nakon što HDZ i tijela HDZ-a donesu odluku o kandidatu, znat ćete tko je to. U ovom trenutku ne mogu reći tko će biti kandidat za predsjednika, ali da ćemo imati jakog kandidata i da želimo pobijediti na tim izborima apsolutno da. Želimo da rezultat bude 3:0 na kraju ove godine - rekao je.