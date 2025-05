Bivši ministar Davor Filipović autom udario biciklista: 'Samo je izletio, došla je i policija...'

Skretao je na Sveticama i taman kako je dolazio na pješački prijelaz, naletio je biciklist. I udario je u njega. Biciklist nije sišao na pješačkom. Kratko je sve trajalo. Došla je policija, hitna pomoć, obavili su očevid i onda se razišli, ispričao nam je čitatelj.

Naime, on je u subotu nešto prije 10 sati svjedočio nesreći u kojoj je sudjelovao bivši ministar gospodarstva Davor Filipović. Sve se odvilo u ulici Svetice u Zagrebu.

Foto: čitatelj 24sata

- Ne znam jesu li išta govorili bivši ministar i biciklist. Bila je policija, a došla je i hitna - dodao je čitatelj.

Javio nam se i bivši ministar Filipović koji nam je rekao kako mu je žao što je do ovoga uopće došlo.

- Bio sam u autu sa suprugom i djetetom. Izlazio sam na glavnu cestu. Naišao je biciklist preko pješačkog prijelaza. Hvala Bogu da nije nitko ozbiljnije ozlijeđen. Žao mi je što se to uopće i dogodilo. Zvao sam hitnu i policiju. To je ulaz iz moje ulice na glavnu cestu. Stvarno sam išao puževim korakom. Alkotestirali su me, napuhao sam 0.0. Hitna je muškarca odvezla. Interesirao sam se za njegovo stanje, rekli su mi da je s njim sve u redu. Kontaktirat ću gospodina svakako - rekao nam je u kratkom razgovoru Davor Filipović.

Foto: čitatelj 24sata

Iz policije nam kažu kako je do nesreće došlo oko 9 sati te da su sudjelovali osobni automobil i biciklist. Kako su istaknuli, detalje i okolnosti će utvrditi očevidom.