Butković o Pelješkom mostu: 'Sve ide dobro, nema kašnjenja'

<p>Ministar mora, prometa i insfrastrukture <strong>Oleg Butković</strong> izjavio je u utorak u Komarni nakon obilaska gradilišta Pelješkog mosta kako izgradnja napreduje uspješnom dinamikom, usprkos problemima prouzročenima pandemijom koronavirusa.</p><p>Na Pelješkom mostu u tijeku je okrupnjavanje čelične konstrukcije i betoniranje središnjeg pilona, a Butković očekuje da će projekt biti dovršen prema zakazanim rokovima.</p><p>- Sve skupa ide jako dobro, nema većih kašnjenja, a neki od izvođača su i ispred roka. Radove izvode respektabilne tvrtke koje u određenom trenutku mogu i pojačati izvođenje radova. Vjerujem da ćemo kroz godinu i pol dana biti gotovi s cijelim projektom te otvoriti Pelješki most s pristupnim cestama - rekao je Butković.</p><p>Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta <strong>Josip Škorić </strong>izjavio je kako se u projektu pokušava svesti na što manju mjeru utjecaj pandemije koronavirusa.</p><p>- Imamo koordinacije svaki tjedan, sagledavamo probleme, ali imamo zadane rokove. Radimo izmjenu dokumentacije kako bismo omogućili izgradnju čvora Brijesta, čime će se most moći pustiti u promet odmah po izgradnji privremeno no lokalnu prometnicu - istaknuo je Škorić.</p><p>Ugovor za izgradnju mosta kopno-Pelješac s pristupnim cestama, vrijedan 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) potpisan je 23. travnja 2018. između predstavnika Hrvatskih cesta (HC) i kineskog konzorcija China Road and Bridge Corporationk, a 85 posto prihvatljivih troškova financira se iz EU sredstava.</p><p>U listopadu 2019., pak, potpisani su ugovori o gradnji pristupnih cesta Pelješkom mostu i obilaznice Stona s tvrtkama Strabag i Avax.</p><p>Dionicu Duboka - Sparagovići/Zaradeže gradi austrijski Strabag, a dionicu stonske obilaznice i poddionice Sparagovići/Zaradeže - Prapratno i Prapratno - Doli gradi grčki Avax. Radi se o ukupno 30-ak kilometara pristupnih cesta.</p><p>Izgradnja dionice Sparagovići/Zaradeže stoji 478,3 milijuna kuna bez PDV-a, a Avaxova dionica 511,5 milijuna kuna, također bez PDV-a. </p><p>Grci od trenutka uvođenja u posao imaju 28 mjeseci za završetak svoje dionice, a Austrijanci 33 mjeseca. Radi se o zahtjevnim dionicima, s nekoliko mostova, vijadukata i tunela. </p>