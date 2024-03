Butković odgovara Milanoviću: Izjave o mom bratu su laž, to se lako provjeri. Ne bih si dopustio

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković opovrgnuo je u petak optužbe predsjednika Republike Zorana Milanovića o poslovanju njegova brata s državnim tvrtkama, ustvrdivši da se radi o lažima, i poručio da ga se to više ne pita.

Milanović je izjavio da je Butkovićev brat nabavio kamione nakon što je Butković postao ministrom i počeo poslovati s državnim tvrtkama kao podizvođač.

"To se sve lako provjeri, nema nikakvih poslova s tvrtkama koje su u vlasništvu države ili na poslovima za koje je država raspisala natječaj, da bi netko bio izvoditelj kojeg ne vidite. Gdje god se koristi javni ili europski novac toga nema. To je laž", rekao je Butković novinarima tijekom obilaska gradilišta u Puli.

Naglasio je kako on to sebi nikada ne bi dozvolio, a ako javnost želi provjeriti što je istina neka pošalju upit državnim tvrtkama. "Nema poslova s državnim tvrtkama ni posredno niti direktno, to ne postoji", ustvrdio je Butković.

Naglasio je da više neće odgovarati na prozivke "bekrija i likova" poput Milanovića i poručio novinarima da ga to više ne pitaju.