Butković tvrdi da Milanović sutra daje ostavku: 'Budi frajer do kraja, ovo je potez očajnika'

Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? - napisao je HDZ-ov ministar Oleg Butković, u još jednoj objavi na društvenim mrežama posvećenu predsjedniku Zoranu Milanoviću. Prepucavanjima koja traju već nekoliko dana na društvenim mrežama, ne nadzire se kraj.

Ranije je Milanović poručio Butkoviću da kupi 'prugasto odelo', da bi mu Butković uzvratio protupitanjem 'zna li što je stezulja'. Sinoć je iskopao i video iz lipnja 2021. kada je Milanović Butkovića i njegovo ministarstvo u Rijeci pohvalio kako 'solidno radi svoj posao'. Uz objavu je dodao "Dobra večer Zorane, šaljem ti kratki video - podsjetnik iz Rijeke od prije samo dvije godine. P.S. Molim te sutra ujutro se ranije probudi jer ću imati jednu vrlo važnu objavu".

Čini se kako je Butkovićeva važna objava ta da će, kako tvrdi, Milanović "sutra dati ostavku". Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

- Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret. Ali imaš jedan veliki problem, Zorane. Ti si pročitana knjiga!! Ta ostavka ništa ti neće donijeti. A znaš zašto? Zato što ljudi vide da te vodi mržnja, destrukcija i zlo. Ne može ti jedini program biti - pohapsit ću vas sve, sve ću vam uzeti, uključujući i moju kravicu Milovu. Da si bio frajer, što nisi, i dao ostavku kad si raspisao izbore, e to bi bilo vrijedno poštovanja. Ovo sada je potez očajnika i dobronamjerno ti kažem, ne blamiraj se dodatno. Budi frajer bar na kraju, stisni ruku pobjedniku i čekaj kraj mandata. P.S. Ne pitaj me kako sam doznao. Reći ću ti kad mi odgovoriš na ona moja dva pitanja - stoji u objavi na Facebooku.