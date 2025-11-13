Grad nije zadužen, nema nezaposlenih, nema rizika od siromaštva, a imaju besplatan vrtić za svu djecu, osnovnu školu, gimnaziju.
U PRESS LONCU PLUS+
Čabar, gradić u Gorskom kotaru koji sve više privlači mlade
Čitanje članka: 1 min
Kan greš? Gren v Čeber!, rekli bi u ovom lijepom goranskom gradiću, sve poželjnijem za život. Teško ih je razumjeti, jer njihov je dijalekt neobična mješavina hrvatskog i slovenskog, tu su, na granici sa Slovenijom. No zato pogodnosti koje Čabar nudi mladim obiteljima govore sve jezike svijeta. Unatrag nekoliko godina u ovo se zeleno mjesto doselilo dvadeset mladih obitelji. Global local ih je po rezultatima u poduzetništvu i održivom razvoju proglasio najboljim gradom srednje i jugoistočne Europe.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku