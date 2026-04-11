Istraga 'Pavlekovog' popisa: 15 ljudi će biti pozvano u Uskok, među njima i skijaške zvijezde

Kad je Nenad Eror zaustavljen sa 120 tisuća eura u gotovini, policija je pronašla i popis na kojem je pisalo kome ide koliko novca. Kako su 24sata doznala, to nije prvi takav popis, a navodno ga je pisao baš Pavlek. Osobe s popisa, poput Mile Horvat te Ante, Janice i Ivice Kostelića, još nisu komentirali činjenicu da su na njemu. Ostali tvrde da nisu imali pojma za to.

- Osim navoda iz medija da je moje ime na popisu, ja nemam baš nikakvih spoznaja da je to tako. Popis nisam vidio, nitko me do sada ništa nije pitao, a pri tome mislim na policiju ili nekog drugog od istražitelja. Zbog toga ne mogu ništa ni komentirati. Rado ću odgovoriti kada budem znao o čemu se radi - rekao je Ivica Blažičko za Index.

Eror je, prema sumnjama istražitelja prenio 11 milijuna eura gotovine na taj način, od 2014. pa do uhićenja. Koliko je takvih popisa bilo, još nije poznato. No ono što je ‘javna tajna’ jest da je dio suradnika i zaposlenika Hrvatskog skijaškog saveza, kako su nam sami rekli, dio plaće dobivao u gotovini. Štoviše, kažu da su znali da će plaća kad su Eror ili Raos išli u Austriju.

Na popisu su navodno i ljudi iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Konkretno, glavnoi tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa Damir Šegota i njegov sin, također Damir Šegota. Svi oni su, kako doznajemo, na popisu svjedoka. Uskok definitivno zanima zašto su njihova imena na papiru i što znaju o svemu. Jedini s popisa koji je dao medijima opsežnu izjavu je Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme.

- Od 15. svibnja 2023. obnašam funkciju voditelja skijaških žičara i terena Sljeme. Tijekom svog rada na Sljemenu upoznao sam gotovo sve dionike povezane sa skijanjem, uključujući djelatnike Hrvatskog skijaškog saveza, skijaških klubova, natjecatelje i građanstvo, kao i tadašnjeg direktora alpske reprezentacije i direktora Ski poola, Vedrana Pavleka. Unutar mojih svakodnevnih dužnosti i opisa posla bio je kontakt sa svim navedenim institucijama i osobama, a sve u svrhu uređenja skijaških staza te omogućavanja skijanja članovima skijaških klubova, reprezentacije i građanstvu. Ističem kako mi do vašeg upita nije bilo poznato da se moje ime nalazi na bilo kakvom popisu vezanom uz isplate, niti mi je jasno na temelju čega bi se tamo nalazilo. Također, ovim putem izjavljujem da mi nikada nije bio ponuđen novac od strane Hrvatskog skijaškog saveza, da isti nikada nisam tražio te da nikada nisam primio nikakav novac, ni u gotovini niti na bilo koji drugi način, od Hrvatskog skijaškog saveza niti od bilo koje povezane osobe ili institucije - rekao je za Index.