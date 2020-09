Čačić hvalio Kovačevića: 'Bio je najsposobniji i najobrazovaniji'

Čačić kaže kako se u medijima obrađuju 'trećerazredne' teme i 'bedastoće o tome tko je što rekao i tko je bio u nekom klubu'...

<p><strong>Radimir Čačić</strong> gostovao je u HRT-ovoj emisiji <a href="https://vijesti.hrt.hr/657294/kako-sprijeciti-korupciju-u-javnim-natjecajima" target="_parent">Otvoreno</a> gdje je nahvalio nedavno uhićenog Dragana Kovačevića. </p><p>Čačić je rekao kako je <strong>Dragana Kovačevića </strong>zaposlio u Janafu po tri osnove, kao potpredsjednika vlade, resornog ministra i šefa HNS-a. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nagrada za otkaz: Šef Janafa Dragan Kovačević dobit će 407.000 kuna bruto</strong></p><p>- Kovačević je bio jedan od najsposobnijih i najobrazovanijih ljudi u javnom sektoru. Napravio je mirovinsku reformu po čileanskom modelu koja je na snazi još danas - kaže Čačić i dodaje kako se u medijima obrađuju 'trećerazredne' teme i 'bedastoće o tome tko je što rekao i tko je bio u nekom klubu'. </p><p>- Naravno da su ministar Ćorić i premijer bili u kontaktu s Kovačevićem, to im je posao - objašnjava.</p><p>Čačić druženja u klubu opisuje kao skromna, a za sudstvo kaže kako je korumpirano do srži: </p><p>-Ne svi suci, ali recimo oni najglasniji - tvrdi i dodaje kako za to ima jako puno dokaza koje je dao DORH-u. </p>