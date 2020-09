Kovačeviću ostaje mjesto u Aleji velikana, mjesta dobile i kćeri voditeljice groblja: 'Platili su!'

Pa zar netko od mojih ne smije kupiti grob zato što sam ja tamo? Jesu oni jedini koji su kupili grob dok su živi? Poslali su zahtjev i nakon odobrenja su platili cijenu koja je određena, kaže Ljerka Ćosić

<p>Hoće li biti ikakvih posljedica za dodjelu grobnih mjesta u Aleji zaslužnih građana privedenom <strong>Draganu Kovačeviću</strong>? Nažalost, ne. Kako to narod kaže: “Pojeo vuk magare”. Ili jedna prikladnija: “Tko je jamio, jamio je”.</p><p>- Nema nikakve pravne osnove za poništenje te dodjele jer je on mjesta dobio i dodatno uložio. Bilo kakvo poništenje bi značilo i plaćanje odštete – kaže nam sugovornik iz Gradskih groblja.</p><p>Kako smo ekskluzivno otkrili, Kovačeviću je bivša voditeljica Gradskih groblja Ljerka Ćosić odobrila da za života može dobiti dva grobna mjesta u Aleji zaslužnih. Pored njega su, među ostalim, Marko Veselica, Dragutin Šurbek, a u Aleji su još Edo Murtić, Vjekoslav Šutej, Josip Kuže, Dražen Petrović i drugi koji su ostavili trag u povijesti.</p><p>Kovačević je izgradio dvostruko veću grobnicu od ostalih. Grobnica nema imena niti oznake, ali je dvostruko veća od posljednjih prebivališta ostalih. Inače, ovdje ne može bilo tko dobiti mjesto jer se ona čuvaju u slučaju smrti poznatih osoba.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kovačevićevo mjesto u Aleji zaslužnih </strong></p><p>Nije se odobravala ni kupnja, nego tek nakon smrti mjesto se dodjeljuje. Kovačević je platio između 200 i 300 tisuća kuna, a zatim uredio grobnicu koja sad vrijedi barem pola milijuna kuna, rekli su nam sugovornici iz Groblja.</p><p>- Ja zaista ne znam po čemu je on velikan i čime je to zadužio naciju. Bivša direktorica će morati to pojasniti kad je bude pitao onaj koji je treba pitati - poručio je Milan Bandić, koji je rekao da se zna tko je zaslužio mjesto u Aleji velikana.</p><p>Tvrdi da nije točno da je Kovačević kod njega ili njegovih ljudi lobirao za ostanak<strong> Ljerke Ćosi</strong>ć na mjestu voditeljice, nego je ponovio da će ona vjerojatno “organima” morati pojasniti tko je koga zvao.</p><p>Bandićeva zamjenica za gospodarstvo <strong>Olivera Majić </strong>napomenula je da su sad uvjeti za znamenite osobe promijenjeni. Postoji povjerenstvo koje razmatra zamolbe i odlučuje tko može dobiti mjesto. Kako je živi čovjek uspio kupiti to mjesto?</p><p>- Znamenite osobe uistinu jesu znamenite po svojim djelima i po onome što su ostvarili tijekom života. Mislim da osoba koja je pobudila sad interes nije zaslužila, ali mislim da je o tome trebalo voditi davno računa - rekla je Majić.</p><p>No nakon što smo otkrili ovu priču, sad otkrivamo da je Ćosić u posljednjih godinu i pol svog mandata odobrila i dodjelu dva neuređena grobna mjesta svojoj obitelji. I to na vrlo vrijednoj lokaciji, na devetom polju, što je drugo polje od znamenitih arkada. Radi se o grobnim mjestima koja su obitelji prodana neuređena nakon što za njih nitko nije plaćao naknadu 10 godina, a nitko nije ukopan 15 godina. U travnju 2017. godine je odobreno prvo grobno mjesto zetu <strong>Matiji Pajurinu</strong>. Kći<strong> Ana Ćosić Pajurin</strong> ne spominje se kao korisnica. U kolovozu iste godine odobreno je mjesto koje danas glasi na kćer <strong>Ivu </strong>i zeta<strong> Petra Cotu</strong>. Dva mjesta su u blizini jedno drugog i ukupno, kad se urede grobnice, u njih stane 12 lijesova. Koliko su mjesta točno plaćena, nismo uspjeli saznati, a cijena u ovom slučaju ovisi o procjeni. Jer se radi o starim grobnim mjestima.</p><h2>Drugi čekaju, neki prođu</h2><p>- Mi smo i tad imali ljude koji su čekali i kad su imali smrtni slučaj, te još niz zainteresiranih za kupnju grobnih mjesta na Mirogoju. A mjesta je Ćosić dala svojom odlukom obitelji. Tu se postavlja pitanje kriterija. Kako su oni podnijeli zahtjev i dobili mjesto, a drugi su morali čekati - kaže nam sugovornik iz Groblja.</p><p>On napominje da su ta mjesta prodana neuređena, što je jeftinija varijanta za kupca nego da Gradska groblja urede grobnicu. Onda cijena doseže i 200.000 kuna na toj lokaciji, kaže naš sugovornik. Gradska groblja zaista mogu odlučiti kome će prodati od zahtjeva koji su na čekanju. Uvijek prioritet imaju smrtni slučajevi, a dio se prodaje i živućima. No tu nema jasnih kriterija kome da, a kome ne.</p><p><strong>Ljerka Ćosić</strong>, koju smo ponovno dobili, kaže da i u ovom slučaju nije ništa kriva i da ista pravila vrijede za sve. U slučaju Kovačevića kaže da je suglasnost za dodjelu dao gradski Zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode. Oni su jučer opovrgnuli da daju takve suglasnosti, nego kažu da oni daju suglasnost za izgled spomenika i grobnice.</p><h2>Ćosić: Jednaki kriteriji </h2><p>- Nije trebao nitko za mene lobirati jer sam išla u mirovinu, a suglasnost je dao Zavod i ja sam ih poslušala – kaže Ćosić o slučaju Kovačević.</p><p>U slučaju dodjele mjesta za svoje kćeri i zetove, Ćosić također kaže da je sve bilo čisto.</p><p>- Pa zar netko od mojih ne smije kupiti grob zato što sam ja tamo? Jesu oni jedini koji su kupili grob dok su živi? Poslali su zahtjev i nakon odobrenja su platili cijenu koja je određena. Kao i svatko drugi - kaže nam Ćosić, koja se nije mogla sjetiti točne cijene.</p><p>Odbacuje da je pogodovala svojoj obitelji i tvrdi da nije točno da je u to doba bilo manjka mjesta.</p><p>- Koja će mjesta ići u prodaju, a koja će biti ostavljena za smrtne slučajeve, odlučuje kolegij. A kod mene je sve išlo preko prodaje. Podnijeli su zahtjev koji je odobren, jednako tako ste mogli i vi podnijeti i bili biste u jednakopravnom položaju - kaže Ćosić.</p><p>I danas postoje zahtjevi koji su na čekanju, pa je jasno da bi se na grobljima trebao uvesti jasniji i transparentniji sustav. Recimo, objava zahtjeva i dodjela grobnih mjesta.</p>