- Ne može se ni na kakav način stavljati u bilo kakvu vrstu korelacije Škoro i Sanader. Sanader je to što je i u to vrijeme je mafija imala državu, a država nije imala mafiju. Mi je imamo i sad, ali u to vrijeme je mafija upravljala državom, sada ona upravlja samo pravosuđem i to je sramotno. Dakle, Sanader i Škoro se ne mogu uspoređivati i to nisu ni korektne usporedbe bez obzira na sve ove prizemne napade ispod pojasa, ali na to treba u politici biti spreman - komentirao je Radimir Čačić ostavku koju je Miroslav Škoro dao na mjesto predsjednika Domovinskog pokreta, prenosi N1.

Čačić smatra kako Škoro nema sposobnosti za voditi stranku.

- Ono što je vjerojatno je da on nije čovjek koji ima sposobnosti i sklonosti da se bavi operativnim političkim radom i vođenjem stranke, to i inače nije tako jako jednostavno, a vremenski je jako zahtjevno. Istaknut je kao simbol okupljanja svega ono što je za sebe smatralo da je čišće, bez prljavih ruku i bez nasljeđa prošlosti u odnosu na HDZ. To se okupilo, rezultat je bio odličan, no ni odličan rezultat, ako ga ne možeš realizirati, nije dovoljno dobar - rekao je Čačić.

- Mislim da je njemu, ne po prvi puta, sasvim dosta politike i sasvim ga razumijem. Naravno da iznutra ima puno njih koji traže sasvim druge vrste interesa i žele kapitalizirati taj rezultat da je HDZ došao do svojih gornjih granica, da Možemo opet uzima zamah - dodao je Čačić.

- On u suštini, osim ovoga što sam rekao, niti ima program, niti ideju, niti će imati za sutra - zaključio je Čačić.