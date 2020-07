Čačić: Zagrepčani i jesu djelom krivi za poplavu, i to zato što imaju takvog gradonačelnika

Čačić smatra kako je Bandić izgubio energiju i kako će ga na idućim izborima netko ipak "srušiti". Glavnog pretendenta za rušenje Bandića vidi u Tomislavu Tomaševiću

<p><strong>Radimir Čačić</strong> komentirao je poplave u Zagrebu tijekom vikenda i rekao kako je "gradonačelnik uvijek kriv za sve", ali i dodao: "Kao i ministar". Čačić je istaknuo da već vidi tko će srušiti Bandića iduće godine na lokalnim izborima. </p><p>- Davno se još moglo očistiti kanale i postaviti pumpe, ovo drugo kad govorimo o podvožnjaku - rekao je šef Reformista za <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a530365/Cacic-Zagrepcani-mogu-biti-krivi-samo-za-to-tko-je-gradonacelnik.html" target="_blank">N1</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Poplava u Zagrebu </strong></p><p>Na pitanje slaže li se Čačić s Bandićem koji je ranije u ponedjeljak rekao da su za poplave krivi sami građani zbog stava "sam svoj majstor", Čačić kaže "sasvim sigurno da djelomično Zagrepčani jesu i za to krivi, i to zato što imaju takvog gradonačelnika". </p><p>No, brzo je dodao kako se samo šalio. </p><p>- Ne može se to tako gledati. Bogatije društvo bi izdvajalo veća sredstva za održavanje objekata. Gradonačelnik u tome ima pravo, ali samo djelomično. Da ljudi imaju riješene svoje stambene situacije, ne bi išli u suterenske stanove - kazao je.</p><p>Poručio je kako građani ni na koji način nisu krivi. </p><p>- Na kraju krajeva, uvijek je kriv gradonačelnik. Kao i ministar - poručio je. </p><p>Za Bandićeve intervencije nakon potresa, Čačić je rekao da se "pokazala jedna tragična razina nesposobnosti", da su "takozvane pomoći, par kamiona crjepova ili cigli, bile uvredljive za zdravu pamet".</p><p>Čačić smatra kako je Bandić izgubio energiju i kako će ga na idućim izborima netko ipak "srušiti". Glavnog pretendenta za rušenje Bandića vidi u Tomislavu Tomaševiću za kojeg kaže kako se profilirao kao čovjek u politici Zagreba. </p><p>Za Miroslava Škoru i njegove predizborne planove da bude premijer, Čačić je rekao samo kratko: </p><p>- Nije on tako baš izvan svake pameti, jasno je njemu bilo da ne može biti premijer.</p>