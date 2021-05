Kako doznaje Jutarnji list, nadležnim tijelima KBC-a Sestre milosrdnice stigla je prijava 16 zaposlenika Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju za mobing protiv predstojnice Dijane Zadravec.

U prijavi tako stoji kako im se obraća zastrašujućim i kaotičnim tonom te da se boje za svoja radna mjesta i budućnost. Zaposlenici su naveli i da je Zadravec ispitivala tko je bio na prosvjedu i optuživala ih da su napustili pacijente.

Informaciju o prijavama za Dnevnik.hr potvrdio je ravnatelj bolnice Mario Zovak. On je rekao u kratkoj izjavi da zna da je više prijava, ali da ne zna detalje. Tijekom tjedna trebalo bi se sastati i Povjerenstvo za unutarnji nadzor, a prijave za mobing će proučiti pravnica iz bolnice koja je zadužena za to, javlja Jutarnji. Zovak kaže da bi to moglo biti već u srijedu.

- Imamo osjećaj sveprisutne kontrole i prisluškivanja njoj bliskih osoba i osjećamo se potpuno apsorbirani tim strahom i neizvjesnošću. Ovo je naš vapaj za zaštitu i pomoć od nadležnih institucija - naveli su u prijavi.

Podsjetimo, prošlog tjedna su se zaposlenici okupili na prosvjedu nakon što je doktorici Karolini Bolanči Čulo pozlilo nakon verbalnog sukoba sa Zadravec. Nakon prosvjeda se obratila i Zadravec koja je rekla da je riječ o orkestriranom napadu jer je otkrila korupciju i krađu za koju je prozvala dvojicu liječnika, među ostalim i supruga liječnice Bolanče Čulo.