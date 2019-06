Čak 41 prometni znak nestao kod Poreča: Lako ih je skinuti

Više od 41 komada prometnih znakova otuđeno je u nedavnom vremenskom periodu na području Poreča i okolice, bar toliko ih izbrojio porečki vijećnik Kristijan Žužić koji je o svemu obavijestio kolege i javnost na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.

Možda se radi o organiziranim krađama, a možda i nečem drugom. Znakove je lako poskidati, jer na stupovima ih drže svega par matica za koje je dovoljan ključ, kliješta ili odvijač. Prema policijskoj evidenciji do sada je zaprimljeno svega četiri prijave krađe prometnih znakova na cijelom području grada, no to ne mora značiti da krađa nema zaista i više, jer mnoge stvari prođu ispod radara ili nema interesa javnosti da pokaže.

Zasada se može samo nagađati da li iste netko skidao zbog prodaje ili ukrasa u kući, no kako god da bilo nedostatkom istih ugrožava se sigurnost sudionika u prometu