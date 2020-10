Čak 49 osuđenika čeka Zokijevo pomilovanje. Ali, on ne reagira

Od 18. veljače, kad je prisegnuo na dužnost predsjednika, dobio je 49 zahtjeva za pomilovanjem, a nije odlučio niti o jednom. Kolinda je u 2019. pomilovala sedmero ljudi

<p>Neću nikog pomilovati. Pomilovanje treba ukinuti, jasno je tijekom predizborne kampanje rekao <strong>Zoran Milanović</strong>. No zakon nije promijenjen, pomilovanja nisu ukinuta, a prema članku 98. Ustava, osoba koja daje pomilovanja je predsjednik RH.</p><p>Zoran Milanović od 18. veljače, kad je prisegnuo na dužnost predsjednika, dobio je 49 zahtjeva za pomilovanjem, a nije odlučio niti o jednom. Procedura je sljedeća - osuđenici molbu za pomilovanjem šalju Ministarstvu pravosuđa i uprave, gdje je službe obrade i onda šalju predsjedniku na odluku.</p><p>- Od 18. veljače ove godine do danas u Ministarstvu pravosuđa i uprave primljeno je 85 molbi za pomilovanje. U Ured predsjednika Republike Hrvatske dostavljeno je 49 izvješća o molbama za pomilovanje. Predsjednik Republike Hrvatske do danas nije donosio odluku o pomilovanju - rekli su nam u ministarstvu, a potvrdili u Uredu predsjednika RH. Tijekom 2019. Ministarstvo pravosuđa primilo je 247 predmeta pomilovanja. U Ured predsjednice Republike Hrvatske dostavili su 224 izvješća, a predsjednica Kolinda Grabar Kitarović pomilovala je sedam osuđenika.</p><p>Pomilovanjem se daje potpuni ili djelomični oprost od izvršenja kazne, zamjenjuje se izrečena kazna blažom kaznom ili se primjenjuje uvjetna osuda, daje se prijevremena rehabilitacija, ukida se ili određuje kraće trajanje pravne posljedice osude, sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti ili protjerivanje stranca iz zemlje. Pomilovanje se daje kao iznimna mjera i u iznimnim slučajevima. Jedno, koje je pohvalila cijela javnost, bilo je pomilovanje <strong>Huanita Luksetića</strong>, oboljelog od multiple skleroze, koji je uzgajao marihuanu i radio ulje kojim se liječio.</p><p>- Institut pomilovanja se i zlorabio, no to ne znači da ga zbog određenih prijašnjih zloporaba treba ukinuti. Društvo se od mogućih zloporaba štiti tako što se odluka o pomilovanju objavljuje u javnom glasilu - kod nas u Narodnim novinama, pa svatko tko sumnja u nezakonite radnje to može prijaviti. Ne vjerujem da bi se kod sadašnjeg predsjednika pojavljivale greške i vrludanja kao kod prijašnjih predsjednika, koji su na prijedlog komisija za pomilovanja donosili odluke koje su u pojedinim slučajevima izazvale kritiku javnosti. Smatram da bi jednom pametnom politikom, poštujući ustavne ovlasti, Milanović pridonio razvoju trodiobe vlasti i osnaživanju predsjedničke pozicije - smatra odvjetnik Mario Medak.</p>