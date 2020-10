Vuco želi Milanovića u svom podcastu: Abnormalno ga volim

Pjevač već godinama simpatizira Milanovića, a ne odnedavno, otkad je predsjednik počeo prozivati svoje neistomišljenike. Nakon što mu se svidjela forma podcasta zaključio je kako bi mu on bio idealan prvi gost.

<p>Nakon što je prije nekoliko dana gostovao u Podcast Inkubatoru i napravio kaos, <strong>Siniša Vuco</strong> (49) povjerio nam se kako mašta o vlastitom izdanju - Podcastu Vuco. Podsjetimo, splitski glazbenik nedavno je gostovao u Podcast Inkubatoru, odakle su ga morali izvlačiti iz studija jer ga je razjarilo pitanje jednoga gledatelja zašto već 20 godina priča da će otići iz Hrvatske i zašto to konačno ne učini.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Neki su čak špekulirali da je Vuco bio pod utjecajem alkohola, no glazbenik tvrdi da ne pije već mjesecima jer je na dijeti, kojom je u godinu i pol dana skinuo 40 kilograma. Vuco nije stao na divljanju u studiju nego je i kolegu glazbenika Dinu Jelusića nazvao “neinteligentnim”... Vuci se svidio format emisije pa je poželio pokrenuti vlastiti podcast. A povjerio nam je i koga bi prvog volio vidjeti kao ekskluzivnoga gosta u studiju.</p><p>- Želja mi je prvog ugostiti najvećega gospodina u hrvatskom plemenu, a to je predsjednik Zoran Milanović - rekao nam je Vuco.</p><p>Pjevač već godinama simpatizira Milanovića, a ne odnedavno, otkad je predsjednik počeo prozivati svoje neistomišljenike.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S VUCOM:</strong></p><p>- Milanovića podržavam jer mi je puno drag i volim ga abnormalno - rekao nam je Vuco lani kad je kritizirao rad tadašnje predsjednice Kolinde Grabar Kitarović.</p><p>- Ako Kolinda cajka opet bude predsjednica, ja ću u roku od dva dana nakon inauguracije otići živjeti u jednu od susjednih zemalja za vrijeme trajanja tog mandata - rekao nam je tad Vuco.</p><p>Kolinda nije opet postala predsjednica, ali jest njegov miljenik Milanović, koji mu je političar br. 1 na domaćoj političkoj sceni.<br/> Vuco nakon Milanovića u stolcu preko puta sebe želi vidjeti kolegu Miroslava Škoru. Za njega nam je svojedobno rekao da je “gospodin i ljudina”. Sljedeće sugovornice koje bi volio ugostiti su Tereza Kesovija i Gabi Novak, “jer su kraljice”. Zatim splitski glazbenik želi ugostiti Gorana Ivaniševića, za kojeg je svojedobno rekao da se morao odseliti iz Splita jer su ga omalovažavali. I sam Vuco odselio se nedaleko od Zagreba, iako zna reći da živi “u Macole” jer to je na pola puta, a ondje ga čeka stol u restoranu. Vuco želi ugostiti i Aleksandra Stankovića, za kojeg je nedavno rekao da će mu trebati specijal kad mu konačno dođe u goste.</p><p>- Kad me Stanković napokon pozove u svoju emisiju, znate kako će se zvati? Mora se zvati ‘Nedjeljom od 2 pa do 5’. Stankoviću, trebat će ti specijal izdanje od tri sata u nastavcima. Ili ‘Nedjeljom od 2 pa do Vuco ne stane’. Stanković može i otići iz studija, kao da je on bitan. Može postaviti jedno pitanje i vratiti se u osam navečer – izjavio je glazbenik nedavno Slobodnoj Dalmaciji.</p><p>Imat će u svom showu i kontroverzne gošće. Uz Velimira Bujanca glazbenik želi privesti Kristijana Golubovića, bivšeg MMA borca i robijaša, koji posljednjih godina sudjeluje u kontroverznim srpskim reality showovima. U “Zadruzi” se tako nedavno i potukao, a stalno se svađa sa Stanijom Dobrojević, kojoj je nedavno otvoreno prijetio. </p>