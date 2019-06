Čak i ministar pravosuđa misli da su kazne za nasilje preblage

Zadnjih 10 godina imamo pad prijavljenih osoba za prekršajna djela obiteljskog nasilja. No, ja ne bih rekla da to govori o smanjenju prekršajnih djela i da smo uspjeli suzbiti obiteljsko nasilje. Postoje indikatori koji govore da žrtve imaju sve manje povjerenje u institucije.

Istaknula je to u utorak pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, na okruglom stolu Policijske akademije u Zagrebu s temom nasilja u obitelji. Naglasila je probleme s kojima se žrtve nasilja susreću.

- Praksa pokazuje da blago kažnjavanje, puštanje počinitelja da se brani sa slobode, nedovoljno izricanje zaštitnih mjera doprinosi trendu smanjenja broja prekršajnih prijava, odvraća žrtve od prijavljivanja i generira nepovjerenje u sustav. I dalje postoji formalistički i rodno nesenzibilni sustav zaštite i potpore žrtvama, trebamo educirati policijske službenike koji prvi izlaze na teren. Izuzetno je blaga penalna politika pravosuđa prema nasilnicima, kazne se izriču na donjoj granici, prvo novčane kazne, zatim uvjetne kazne i manje od 10 posto kazni zatvora. Svjedočimo neučinkovitom sustavu provedbe zaštite mjera i disbalansa između predloženih mjera policije i onih koje se provode od strane pravosudnog sustava, kao i nedostatku nedostatku dugotrajnih programa rehabilitacije počinitelja i preventivnih programa - istaknula je Ljubičić dodavši da zakonodavni okvir koji je manjkav treba mijenjati.

- Prema politici nulte tolerancije na nasilje prema ženama i obitelji za koju se zalažemo, počinitelje treba izložiti najstrožim kaznama, zakonskim maksimumima, bezuvjetnim zatvorskim kaznama - rekla je.

Ministrica demografije Nada Murganić, ministar policije Davor Božinović te pravosuđa Dražen Bošnjaković poručili su da su počeli raditi na obećanjima danima na sastanku s predstavnicima inicijative Spasi me.

- Imamo 19 skloništa za žrtve nasilja, a u sedam županija ih uopće nema. Prvi korak nam je da svaka županija ima svoje sklonište, to je jedno od obećanja koje je premijer Plenković izrekao na tom sastanku i radi se na realizaciji toga - istaknula je Murganić dodajući da se radi i na edukaciji operatera koji će raditi na SOS telefonskoj liniji otvorenoj 24 sata cijeli tjedan.

- Zadatak je pomoći žrtvi, da ju zbrinemo i sklonimo i s vremenom osnažimo da može napustiti nasilnika. Nasilnika treba otuđiti iz te obitelji i pravedno kazniti jer pravedna kazna je prevencija. Trebamo raditi na preodgoju najmanjih u njihovim obiteljima, ali i u vrtićima, školama - poručila je Murganić dodavši da će se osnovati i obiteljski centri gdje će žrtve moći dobiti podršku i savjete na koji način prepoznati nasilnika i kako se zaštititi.

Ministar Bošnjaković slaže se da su kazne blage. Istaknuo je i slučaj Daruvarca iz Zadra i naveo kako je nakon prvostupanjske presude razgovarao sa sucima i odvjetnicima koji su mi svi do reda rekli da je kazna preoštra.

- Zaista postoji jedna svijest koju je potrebno mijenjati na način da kazna mora biti oštra i odvraćajuća - istaknuo je i najavio izmjene tri zakona; o kaznenom postupku, o zaštiti od nasilja u obitelji te Kaznenog zakona.

- Mi svi osuđujemo nasilje, ali da bi iskazali pravi stav prema tome na to trebamo odgovoriti da stvari brzo procesuiramo i da se izrekne sankcija koja će biti odvraćajuća, koja neće biti blaga. Vrlo često se susrećemo s tim da se na sudovima izriču kazne koje su poprilično blage. Sasvim sigurno je da ćemo ići na povećanje kazni, tj podići minimum - naglasio je.

Ministar Božinović najavio je pak izmjene Zakona o policiji prema kojem će policijski službenik koji počini nasilje biti udaljen iz službe.

- Možda to zvuči strogo, no moramo biti primjer, inače nismo vjerodostojni - rekao je dodavši da su nakon sastanka s predstavnicima inicijative Spasi me aktualizirali aktivnosti vezane uz novi pravilnik postupanja u slučaju nasilja u obitelji te pokrenuli kalendar nasilja sa statistikom obiteljskog nasilja na webu.

Posljednjih 10 godina, naveo je, čak 47 posto u ukupnom broju ubojstava su između bliskih osoba.

- Prošle godine 13 od 22 ubojstva, ove sada od 10 bilo je između bliskih osoba. Samo to govori o tome da se s ovim fenomenom moramo pozabaviti uvažavajući sve aspekte suradnje svih ministarstva - istaknuo je.

