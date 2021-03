Serija potresa u Jadranskom moru nastavlja se i danas, a seizmografi EMSC-a zabilježili su čak sedam podrhtavanja tijekom današnjeg dana.

Posljednja dva potresa bila su u 20.39 i 20.49 sati, a njihova magnituda bila je 2,7 i 3,5 Richtera. Epicentar ovih potresa bio je otprilike u istom području kao i prethodni, stotinjak kilometara od Splita, a oba su bila na dubini od 10 kilometara.

Magnituda ostalih potresa tijekom dana bila je između 2,5 i 3,1 Richtera.

- Naša sreća je da ne očekujemo tsunamije kao u Japanu, ali s druge strane epicentri su preblizu da bismo imali ozbiljno vrijeme reakcije. Dok bi obavijest i izašla, kad bi se zaključilo da postoji opasnost, već bi tsunami bio na obali. To je jedan od naših problema što su nam epicentri preblizu naseljenih podučja, no naši rasjedi nisu sposobni prouzročiti magnitude kao u drugim dijelovima svijeta pa tu imamo sreću - rekao je jutros seizmolog Tomislav Fiket za N1.

I petrinjsko je područje još aktivno, rekao je.

- Serija se ponaša kako bi trebala, potrajat će još neko vrijeme, potres su slabi, no to ne znači da neće biti poneki jaki. No situacija se smiruje - kaže.