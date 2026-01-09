Obavijesti

News

Komentari 0
KAKVI SRETNICI

Čak šest igrača iz Hrvatske na Eurojackpotu osvojilo 60.000 €

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Čak šest igrača iz Hrvatske na Eurojackpotu osvojilo 60.000 €
Foto: Hrvatska lutrija

Nažalost, nitko nije osvojio glavni dobitak 5+2, dok je dobitak 5+1 osvojilo 3 igrača, ali ne iz Hrvatske. Za ovu kombinaciju isplaćen je iznos od 1.012.843,50 eura.

Admiral

U trećem kolu Eurojackpota, večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 1, 17, 19, 25, 41 te euro brojevi 6 i 12.

Nažalost, nitko nije osvojio glavni dobitak 5+2, dok je dobitak 5+1 osvojilo 3 igrača, ali ne iz Hrvatske. Za ovu kombinaciju isplaćen je iznos od 1.012.843,50 eura.

Dobitak 5+0 pogodilo je ukupno 17 igrača, od čega 6 iz Hrvatske, a osvojeni iznos iznosi 59.410,60 eura.

Za kombinaciju 4+2 pogođeno je 53 dobitnika, među kojima je 13 iz Hrvatske, a dobitak iznosi 5.744,00 eura. Dobitak 4+1 osvojilo je 1.116 igrača, od kojih 211 iz Hrvatske, s iznosom od 414,60 eura, dok je 4+0 imalo 2.116 dobitnika (351 iz Hrvatske) s dobitkom od 201,00 euro.

Ostali dobitci po kategorijama su:
- 3+2: 1.416 dobitnika (251 iz HR) – 117,60 €
- 2+2: 21.165 dobitnika (3.195 iz HR) – 31,20 €
- 3+1: 27.676 dobitnika (4.464 iz HR) – 15,90 €
- 3+0: 64.146 dobitnika (11.250 iz HR) – 12,90 €
- 1+2: 37.926 dobitnika (7.138 iz HR) – 11,10 €

Očekivani jackpot u 4. kolu iznosi čak 23.000.000 eura. Joker broj za ovo kolo je 673684.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu
Nakon zastoja

Preokret nakon sankcija: Nafta u Srbiju stiže preko JANAF-a, NIS pokreće rafineriju u Pančevu

Iz NIS-a su priopćili kako, sukladno dinamici isporuke, planiraju započeti startne aktivnosti u rafineriji, uz najavu uvoza dodatnih količina sirove nafte
Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi
ŠTO NAS ČEKA U 2026.?

Počeo kolaps La Niñe: Evo što će veliki preokret donijeti Europi

Faza La Niñe, hladnog lica globalnog klimatskog mehanizma poznatog kao ENSO, dosegla je vrhunac kasno u jesen, no već sada, ranije nego što je uobičajeno, pokazuje znakove rapidnog slabljenja
Lančani sudar četiri auta kraj Vrbovca, poslani su vatrogasci: 'Ne vidi se ništa od dima'
NA BRZOJ CESTI

Lančani sudar četiri auta kraj Vrbovca, poslani su vatrogasci: 'Ne vidi se ništa od dima'

Toliki je dim da se ne može gotovo ništa vidjeti. Vani je sad -14 stupnjeva i ne čudi me da su se sudarili, kaže nam svjedok koji je prolazio brzom cestom. HAK javlja kako su ju zatvorili od Svete Helene do Luke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026