Čak šest igrača iz Hrvatske na Eurojackpotu osvojilo 60.000 €

U trećem kolu Eurojackpota, večeras su izvučeni sljedeći brojevi: 1, 17, 19, 25, 41 te euro brojevi 6 i 12.

Nažalost, nitko nije osvojio glavni dobitak 5+2, dok je dobitak 5+1 osvojilo 3 igrača, ali ne iz Hrvatske. Za ovu kombinaciju isplaćen je iznos od 1.012.843,50 eura.

Dobitak 5+0 pogodilo je ukupno 17 igrača, od čega 6 iz Hrvatske, a osvojeni iznos iznosi 59.410,60 eura.

Za kombinaciju 4+2 pogođeno je 53 dobitnika, među kojima je 13 iz Hrvatske, a dobitak iznosi 5.744,00 eura. Dobitak 4+1 osvojilo je 1.116 igrača, od kojih 211 iz Hrvatske, s iznosom od 414,60 eura, dok je 4+0 imalo 2.116 dobitnika (351 iz Hrvatske) s dobitkom od 201,00 euro.

Ostali dobitci po kategorijama su:

- 3+2: 1.416 dobitnika (251 iz HR) – 117,60 €

- 2+2: 21.165 dobitnika (3.195 iz HR) – 31,20 €

- 3+1: 27.676 dobitnika (4.464 iz HR) – 15,90 €

- 3+0: 64.146 dobitnika (11.250 iz HR) – 12,90 €

- 1+2: 37.926 dobitnika (7.138 iz HR) – 11,10 €

Očekivani jackpot u 4. kolu iznosi čak 23.000.000 eura. Joker broj za ovo kolo je 673684.